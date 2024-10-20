Кіно 24 розповість про популярні серіали, що допоможуть зануритися в осінню атмосферу. Ви могли бачити їх раніше, та зараз ідеальний час, щоб подивитися знову.

Цікаво Поза об'єктивами камер: як виглядають актори серіалу "Впізнай мене" в реальному житті

"Твін Пікс"

Культовий серіал Девіда Лінча розповідає про життя простого містечка Твін Пікс. Тут стається загадкове вбивство дівчини Лори Палмер. Розслідувати злочин приїжджає агент Дейл Купер. Він виявляє, що містечко ховає набагато більше моторошних секретів.

"Твін Пікс": дивіться трейлер онлайн

"Дівчата Гілмор"

Події серіалу відбуваються в невеликому містечку Старз Халлоу. Лорелай, незалежна та амбітна жінка, стала матір'ю в дуже молодому віці. Вони з донькою Рорі схожі на найкращих подруг. Серіал досліджує їхні стосунки, дорослішання Рорі та складнощі сімейного життя

"Дівчата Гілмор": дивіться трейлер онлайн

"Щоденники вампіра"

Містичний серіал розповідає про старшокласницю Олену Гілберт, яка приходить до тями після аварії. Вона потрапляє у вир загадкових подій з двома братами-вампірами Стефаном і Деймоном Сальваторе. Хлопці конфліктують не лише через особисті питання, але й почуття до Олени.

"Щоденники вампіра": дивіться трейлер онлайн

"Венздей"

Венздей Аддамс приїздить до школи для незвичайних підлітків, де навчалися її батьки. Там вона розслідує таємничі вбивства та намагається розкрити правду про давню змову, пов'язану з її родиною.

"Венздей": дивіться трейлер онлайн

"Американська історія жахів"

Кожен сезон цього серіалу розповідає іншу історію. Він переносить глядача у різні локації – від старих маєтків до цирків, психіатричних лікарень і готелів та розповідає про зустріч людей з надприродними явищами.

"Американська історія жахів": дивіться трейлер онлайн

Запасайтесь великою кількістю солодощів та улюблених напоїв, щоб підготуватись до перегляду цих культових телешоу.