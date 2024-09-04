Просмотр хорошего фильма или сериала может стать тем моментом, который позволяет хотя бы на мгновение оторваться от реальности, успокоить мысли и обрести внутреннее равновесие. В материале от Кино 24 собран список самых популярных сериалов на Netflix, которые могут помочь зрителям найти временное убежище от забот и стресса.

Советуем 10 лучших фильмов на Netflix, которые стали фаворитами украинцев за последнее время

Самые популярные сериалы на Netflix

"Эмили в Париже" 4 сезон

В четвертом сезоне сериала "Эмили в Париже" зрители снова окунутся в любовные и профессиональные перипетии главной героини. Одним из центральных сюжетных линий будет оставаться неразрешенный любовный треугольник между Эмили, Габриэлем и Альфи. Романтические отношения продолжают быть подвешенными, и каждый из персонажей остается на распутье, что держит зрителей в напряжении.

Ансамбль любимых актеров вернется, чтобы снова погрузить зрителей в атмосферу модного и динамичного Парижа. Лили Коллинз в роли Эмили, Лукас Браво в роли Габриэля, Люсьен Лависконт как Альфи, а также Эшли Парк, Камиль Разат и Филиппин Леруа-Болье продолжат разворачивать истории любви и карьерных вызовов. Стильный Париж, модные показы, неожиданные повороты судьбы и новые испытания – все это ждет героев в новом сезоне.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер 4 сезона

"КАОС"

На Олимпе, доме богов, нарастает хаос и недовольство. Всемогущий Зевс, который долгие века держал мир в равновесии, начинает впадать в паранойю, подозревая измену даже среди самых близких. Его страхи становятся причиной раздора, охватывающего весь пантеон. Боги больше не едины, их мир рушится под бременем интриг и недоверия.

В то время, когда Олимп теряет свою силу, трем обычным смертным суждено изменить судьбу всего человечества.

"КАОС": смотрите онлайн трейлер сериала

"Пособие по убийству для хороших девочек"

Прошло пять лет с того трагического дня, когда 17-летнюю девушку нашли убитой в маленьком, казалось бы, мирном английском городке. Несмотря на прошедшее время и завершенное официальное расследование, загадка ее смерти остается нерешенной, а виновник так и не был найден.

Однако одна студентка, которая случайно наткнулась на это дело, не может оставить его без внимания. Она становится одержимой идеей выяснить, что на самом деле произошло той ночью. Полна решимости и стремления к правде, она начинает собственное расследование, открывая темные тайны городка, которые давно похоронены под видом тишины и покоя. Каждый ее шаг приближает ее к настоящему убийце, но готова ли она к тому, что узнает?

"Руководство по убийству для хороших девочек": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в списке лучших сериалов такие ленты:

"Академия "Амбрелла""

"Эмили в Париже" 3 сезон

"Дыши" 1 сезон

"Кошмарные бывшие" 1 сезон

"Эмили в Париже" 2 сезон

"Эмили в Париже" 1 сезон

"Американское убийство: Лейси Петерсон" 1 сезон

Смотрите трейлеры и выбирайте своего фаворита.