Эксклюзивно: новые кадры экшн-комедии "Пороховой коктейль"

Пресс-служба фильма "Вольга Украина" представила редакции кино 24 эксклюзивных новых кадра экшн-комедии "Пороховой коктейль", режиссером которой стал израильский режиссер Навот Папушадо. Премьера ленты состоится в украинских кинотеатрах 15 июля 2021 года.

Сюжет фильма "Пороховой коктейль"

Главная героиня по имени Сэм всегда была в центре криминального мира: ее мама, Скарлетт, была успешным киллером, которая работала на загадочную фирму. 15 лет назад после неудачного дела она оставляет свою дочь-подростка на попечение Нейтана и убирается чуть дальше, чтобы не быть угрозой для жизни дочери.

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Впрочем, Сэм – уже не ребенок, хоть до сих пор пьет любимый милкшейк. Она идет по стопам беглой матери и становится первоклассной убийцей, также работающей на фирму. Но после того, как Сэм несколько раз "корректирует" первоначальные планы своего работодателя – девушка остается без защиты и теперь вынуждена спасаться всеми доступными ей средствами.



Карен Гиллан в фильме "Пороховой коктейль" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"

Однако, сколько бы тебе ни было лет, ты все равно нуждаешься в маме. А еще: готова поддерживать связь с мамиными подругами – загадочными библиотекарями, которые готовы помочь не только духовно, но и оружием и собственными киллерскими секретами.



Библиотекари в фильме "Пороховой коктейль" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"

Актерский состав фильма "Пороховой коктейль"

Главные роли в фильме сыграли – Карен Гиллан, известная в первую очередь по двум знаковым франшизам "Мстители" и "Джуманджи" и Лина Хиди – звезда "Игры престолов".



Пол Джаматти и Карен Гиллан в фильме "Пороховой коктейль" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"

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Ключевые роли в "Пороховом коктейле" достались номинанту на премию Оскар Полу Джаматти и юной актрисе Хлое Коулман, которая стала популярной благодаря шоу "Большая маленькая ложь" и комедии "Мой шпион".



Хлои Коулман в фильме "Пороховой коктейль" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"

Также в фильме сыграли и другие голливудские звезды:

Анджела Бассетт – номинантка на премию Оскар, в последнее время все чаще появляется в блокбастерах, в частности в "Черной пантере" и "Миссии невыполнимой: Фоллаут";

– номинантка на премию Оскар, в последнее время все чаще появляется в блокбастерах, в частности в "Черной пантере" и "Миссии невыполнимой: Фоллаут"; Мишель Ео – звезда "Тигр подкрадывается, дракон прячется" и "Безумно богатых азиатов";

– звезда "Тигр подкрадывается, дракон прячется" и "Безумно богатых азиатов"; Карла Гуджино, известная по франшизе "Дети шпионов" и "Стражи" Зака Снайдера.

"Пороховой коктейль" 2021: смотрите трейлер онлайн