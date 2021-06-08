Сюжет фільму "Пороховий коктейль"

Головна героїня на ім'я Сем завжди була в центрі кримінального світу: її мама, Скарлетт, була успішним кілером, яка працювала на загадкову фірму. 15 років тому після невдалої справи вона залишає свою дочку-підлітка на піклування Нейтана і забирається трохи далі, щоб не бути загрозою для життя дочки.

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Втім, Сем – вже не дитина, хоч і досі п'є улюблений Мілкшейк. Вона йде по стопах матері-утікачки й стає першокласною вбивцею, що також працює на фірму. Але після того, як Сем кілька разів "коригує" початкові плани свого роботодавця – дівчина залишається без захисту і тепер змушена рятуватися всіма доступними їй засобами.



Карен Гіллан у фільмі "Пороховий коктейль" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Однак, скільки б тобі не було років, ти все одно маєш потребу в мамі. А ще: готова підтримувати зв’язок із маминими подругами – загадковими бібліотекарями, які готові допомогти не тільки духовно, а й зброєю та власними кілерськими секретами.



Бібліотекарі у фільмі "Пороховий коктейль" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Акторський склад фільму "Пороховий коктейль"

Головні ролі у фільмі зіграли – Карен Гіллан, відома в першу чергу за двома знаковим франшизам "Месники" та "Джуманджі" та Ліна Хіді – зірка "Гри престолів".



Пол Джаматті​ й Карен Гіллан у фільмі "Пороховий коктейль" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

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Ключові ролі в "Пороховому коктейлі" дісталися номінанту на премію Оскар Полу Джаматті​ та юній акторці Хлої Коулман, яка стала популярною завдяки шоу "Велика маленька брехня" та комедії "Мій шпигун".



Хлої Коулман у фільмі "Пороховий коктейль" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Також у фільмі зіграли й інші голлівудські зірки:

Анджела Бассетт – номінантка на премію Оскар, останнім часом все частіше з'являється в блокбастерах, зокрема в "Чорній пантері” та "Місії нездійсненній: Фоллаут";

– номінантка на премію Оскар, останнім часом все частіше з'являється в блокбастерах, зокрема в "Чорній пантері” та "Місії нездійсненній: Фоллаут"; Мішель Єо – зірка "Тигр підкрадається, дракон ховається" та "Шалено багатих азіатів";

– зірка "Тигр підкрадається, дракон ховається" та "Шалено багатих азіатів"; Карла Гуджино, відома по франшизі “Діти шпигунів” та "Вартові" Зака Снайдера.