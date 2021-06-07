"Паперовий будинок" – це кримінальна драма письменника й телепродюсера Алекса Піна про групу злочинців під керуванням Професора, що наважується на зухвале пограбування Монетного двору Іспанії. Професор зібрав команду фахівців у різних сферах, яка зуміла втілити його задум в життя.

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На нових знімках ми можемо побачити улюблених героїв та як просувається робота над новими епізодами.

Те, що починалося як грабіж, закінчувалося сім’єю. Це підсумок п’ятої частини. Дякую усім шанувальникам. Ми не можемо дочекатися, щоб показати вам, чим закінчується ця історія,

– заявили автори фільму в інстаграмі.

Актори та ролі п’ятого сезону "Паперового будинку"