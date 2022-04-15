После 20 лет погони: белка из "Ледникового периода" съела желудь, а студия закрылась

Компания Disney+ закрыла студию Blue Sky Studios, создавшую "Ледниковый период". В связи с чем создатели мультфильма опубликовали финальный ролик, в котором белка Скрат съела свой желудь, оберегавший 20 лет.

По словам авторов, эта сценка – способ сказать "прощайте". Как известно, первая серия "Ледникового периода" вышла в 2002 году, передает 24 канал.

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Blue Sky Studios закрылась, а белка из "Ледникового периода" съела желудь

Короткометражку The End, которая длится 35 секунд, опубликовали на ютубе с символическим названием Finale.

В последние дни Blue Sky Studios небольшая команда художников собралась, чтобы сделать один последний снимок. Этот снимок является прощанием, проводами на наших собственных условиях,

– говорится в подписи к видео.

Белка из "Ледникового периода" съела желудь: смотрите финальный ролик мультфильма

Следует отметить, что студия Blue Sky Studios от Disney окончательно прекратила свою работу в апреле 2022 года. За время своего существования порадовала зрителей 13 художественными фильмами и принесла доход США в размере 5,9 миллиарда долларов. Что явилось причиной закрытия студии, читайте на Кино 24.