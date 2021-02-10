Компания Walt Disney закрывает Blue Sky Studios. Студия окончательно прекратит свою работу уже через 2 месяца.

Disney закрывает бывшее анимационное подразделение 20th Century Fox – Blue Sky Studios, которое за время своего существования сняло 13 художественных фильмов и принесло доход в 5,9 миллиарда долларов.

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Причина закрытия студии

Из-за пандемии прошлый год был сложным для Disney. И не только с кинематографической стороны, а и с туристической, ведь компания обладает многими парками и причалами круизных линий. Следовательно, через финансовое положение поддержка третьей художественной анимационной студии стала для Disney сложной.

Окончательно студия Blue Sky перестанет работать в апреле, и вместе с этим работу потеряют 450 сотрудников.

В Disney заявили, что будут работать с сотрудниками студии в Гринвиче, чтобы изучить вакансии в других внутренних студиях.

Учитывая текущие экономические реалии, после долгих раздумий мы приняли трудное решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios,

– сообщил представитель компании.

Библиотека и интеллектуальная собственность Blue Sky останутся частью Disney. Сериал, основанный на персонажах "Ледникового периода" уже находится в разработке для Disney+.

Производство фильма режиссера Патрика Осборна "Нимона", премьера которого была запланирована на 14 января 2022 года, прекращается.

Полнометражные фильмы студии Blue Sky Studios:

"Ледниковый период" ( Ice Age)

"Роботы" ( Robots)

"Ледниковый период 2: Глобальное потепление" ( Ice Age: The Meltdown)

"Хортон " ( Доктор Сьюз Хортон слышит кто!);

"Ледниковый период 3: Эра динозавров" ( Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)

"Рио" ( Rio)

"Ледниковый период 4: Континентальный дрейф" ( Ice Age: Continental Drift)

( "Эпик" ( Epic)

( "Рио 2" ( Rio 2)

( "Снупи и Чарли Браун: Мелочь в кино" ( The Peanuts Movie)

( "Ледниковый период: Курс на столкновение" ( Ice Age: Collision Course)

( «Фердинанд» ( Ferdinand).

Короткометражные фильмы: