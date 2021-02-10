Disney закрывает студию, которая создала "Ледниковый период": причина
Компания Walt Disney закрывает Blue Sky Studios. Студия окончательно прекратит свою работу уже через 2 месяца.
Источник:Deadline
Disney закрывает бывшее анимационное подразделение 20th Century Fox – Blue Sky Studios, которое за время своего существования сняло 13 художественных фильмов и принесло доход в 5,9 миллиарда долларов.
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Причина закрытия студии
Из-за пандемии прошлый год был сложным для Disney. И не только с кинематографической стороны, а и с туристической, ведь компания обладает многими парками и причалами круизных линий. Следовательно, через финансовое положение поддержка третьей художественной анимационной студии стала для Disney сложной.
Окончательно студия Blue Sky перестанет работать в апреле, и вместе с этим работу потеряют 450 сотрудников.
В Disney заявили, что будут работать с сотрудниками студии в Гринвиче, чтобы изучить вакансии в других внутренних студиях.
Учитывая текущие экономические реалии, после долгих раздумий мы приняли трудное решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios,
– сообщил представитель компании.
Библиотека и интеллектуальная собственность Blue Sky останутся частью Disney. Сериал, основанный на персонажах "Ледникового периода" уже находится в разработке для Disney+.
Производство фильма режиссера Патрика Осборна "Нимона", премьера которого была запланирована на 14 января 2022 года, прекращается.
Полнометражные фильмы студии Blue Sky Studios:
- "Ледниковый период" (Ice Age)
- "Роботы" (Robots)
- "Ледниковый период 2: Глобальное потепление" (Ice Age: The Meltdown)
- "Хортон" (Доктор Сьюз Хортон слышит кто!);
- "Ледниковый период 3: Эра динозавров" (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)
- "Рио" (Rio)
- "Ледниковый период 4: Континентальный дрейф" (Ice Age: Continental Drift)
- "Эпик" (Epic)
- "Рио 2" (Rio 2)
- "Снупи и Чарли Браун: Мелочь в кино" (The Peanuts Movie)
- "Ледниковый период: Курс на столкновение" (Ice Age: Collision Course)
- «Фердинанд» (Ferdinand).
Короткометражные фильмы:
- «Банни» (Bunny);
- "Потерянный орех" (Gone Nutty)
- "Не время для орехов" (No Time for Nuts)
- "Сид, инструкция по выживанию" (Surviving Sid)
- «Зонторог» (Зонтикорог );
- "Космическая Скратастрофа" (Cosmic Scrat-tastrophe).
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