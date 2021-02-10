Компанія Walt Disney закриває Blue Sky Studios. Студія остаточно припине свою роботу вже через 2 місяці.

Disney закриває колишній анімаційний підрозділ 20th Century Fox – Blue Sky Studios, який за час свого існування зняв 13 художніх фільмів та приніс дохід у 5,9 мільярда доларів.

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Причина закриття студії

Через пандемію минулий рік був складним для Disney. І не лише з кінематографічного боку, й з туристичного, адже компанія володіє багатьма парками та причалами круїзних ліній. Відтак, через фінансове становище підтримка третьої художньої анімаційної студії стала для Disney складною.

Остаточно студія Blue Sky перестане працювати у квітні, і разом з цим роботу втратять 450 співробітників.

У Disney заявили, що працюватимуть зі співробітниками студії в Грінвічі, аби вивчити вакансії в інших внутрішніх студіях.

Враховуючи поточні економічні реалії, після тривалих роздумів ми прийняли важке рішення припинити кіновиробництво в Blue Sky Studios,

– повідомив представник компанії.

Бібліотека й інтелектуальна власність Blue Sky залишаться частиною Disney. Серіал, заснований на персонажах "Льодовикового періоду" вже перебуває в розробці для Disney+.

Виробництво фільму режисера Патріка Осборна "Німона", прем'єра якого була запланована на 14 січня 2022 року, припиняється.

Повнометражні фільми студії Blue Sky Studios:

"Льодовиковий період" ( Ice Age);

Ice Age); "Роботи" ( Robots);

Robots); "Льодовиковий період 2: Глобальне потепління" ( Ice Age: The Meltdown);

Ice Age: The Meltdown); "Хортон " ( Dr. Seuss' Horton Hears a Who!);

Dr. Seuss' Horton Hears a Who!); "Льодовиковий період 3: Ера динозаврів" ( Ice Age: Dawn of the Dinosaurs);

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs); "Ріо" ( Rio);

Rio); "Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф" ( Ice Age: Continental Drift);

Ice Age: Continental Drift); "Епік" ( Epic);

Epic); "Ріо 2" ( Rio 2);

Rio 2); "Снупі та Чарлі Браун: Дрібнота у кіно" ( The Peanuts Movie);

The Peanuts Movie); "Льодовиковий період: Курс на зіткнення" ( Ice Age: Collision Course);

Ice Age: Collision Course); "Фердинанд" ( Ferdinand).

Короткометражні фільми: