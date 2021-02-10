Disney закриває студію, яка створила "Льодовиковий період": причина
Компанія Walt Disney закриває Blue Sky Studios. Студія остаточно припине свою роботу вже через 2 місяці.
Джерело:Deadline
Disney закриває колишній анімаційний підрозділ 20th Century Fox – Blue Sky Studios, який за час свого існування зняв 13 художніх фільмів та приніс дохід у 5,9 мільярда доларів.
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Причина закриття студії
Через пандемію минулий рік був складним для Disney. І не лише з кінематографічного боку, й з туристичного, адже компанія володіє багатьма парками та причалами круїзних ліній. Відтак, через фінансове становище підтримка третьої художньої анімаційної студії стала для Disney складною.
Остаточно студія Blue Sky перестане працювати у квітні, і разом з цим роботу втратять 450 співробітників.
У Disney заявили, що працюватимуть зі співробітниками студії в Грінвічі, аби вивчити вакансії в інших внутрішніх студіях.
Враховуючи поточні економічні реалії, після тривалих роздумів ми прийняли важке рішення припинити кіновиробництво в Blue Sky Studios,
– повідомив представник компанії.
Бібліотека й інтелектуальна власність Blue Sky залишаться частиною Disney. Серіал, заснований на персонажах "Льодовикового періоду" вже перебуває в розробці для Disney+.
Виробництво фільму режисера Патріка Осборна "Німона", прем'єра якого була запланована на 14 січня 2022 року, припиняється.
Повнометражні фільми студії Blue Sky Studios:
- "Льодовиковий період" (Ice Age);
- "Роботи" (Robots);
- "Льодовиковий період 2: Глобальне потепління" (Ice Age: The Meltdown);
- "Хортон" (Dr. Seuss' Horton Hears a Who!);
- "Льодовиковий період 3: Ера динозаврів" (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs);
- "Ріо" (Rio);
- "Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф" (Ice Age: Continental Drift);
- "Епік" (Epic);
- "Ріо 2" (Rio 2);
- "Снупі та Чарлі Браун: Дрібнота у кіно" (The Peanuts Movie);
- "Льодовиковий період: Курс на зіткнення" (Ice Age: Collision Course);
- "Фердинанд" (Ferdinand).
Короткометражні фільми:
- "Банні" (Bunny);
- "Втрачений горіх" (Gone Nutty);
- "Не час для горіхів" (No Time for Nuts);
- "Сід, інструкція по виживанню" (Surviving Sid);
- "Зонторіг" (Umbrellacorn);
- "Космічна Скратастрофа" (Cosmic Scrat-tastrophe).
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