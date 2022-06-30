После 8-летнего перерыва: Кэмерон Диас возвращается в кино – какой будет первая роль

Американская актриса Кэмерон Диас вернется в кино. Об этом сообщил актер Джейми Фокс, который вместе с Диас снимется в комедии Netflix.

Кэмерон Диас в последний раз снялась в фильме "Энни" в 2014 году, где также сыграл Джейми Фокс. В 2018 году она заявила, что требует больше времени на семью и оставила карьеру актрисы. Будут ли еще роли в Диасе после нового проекта Netflix – пока неизвестно.

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Кэмерон Диас возвращается в кино

О возвращении Кэмерон сообщил американский актер Джейми Фокс. В твиттере он опубликовал запись телефонного разговора с актрисой. Сама звезда колебалась и не знала, как рассказать об этом любителям. На вопрос Джейми о самочувствии актрисы она ответила: "Я волнуюсь, потому что не знаю, как это делать". Тогда актер сказал: "Я понимаю, у меня есть еще кто-нибудь другой на линии, он тебе поможет".

Тогда Джейми подключил к разговору американского футболиста Тома Брэди, который в 2022 году сообщил о завершении карьеры, а через 40 дней вернулся в команду. Звезда игры в футбол сказал Диас: "Я говорил с Джейми, и я знаю, что тебе нужно несколько советов, как вернуться к работе". И в шутку продолжил: "Я относительно успешен в возвращении к работе после заявлений о пенсии".

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Как сообщает Deadline, Кэмерон Диас вместе с Джейми Фоксом снимутся в экшн-комедии Netflix Back in Action. Сюжет фильма пока держат в секрете, но мы знаем, что Сет Гордон будет режиссером. Сценарий написали Брендан О'Брайен, Бо Бауман вместе с Гордоном.

Съемки Back in Action должны начаться в 2022 году.

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Фильмография Кэмерон Диаз

Актриса снялась более чем в 35 лентах. Среди них:

"Маска" 1994 год;

"Свадьба моего лучшего друга" 1997 год;

"Страх и ненависть в Лас-Вегасе" 1998 год;

"Ангелы Чарли" 2000, 2003 годы;

"Шрек" 2001, 2004, 2007, 2010 годы;

"Отпуск по обмену" 2006 год;

"Приключения в Вегасе" 2008 год;

"Секс-видео" 2014 год;

"Энни" 2014 год.

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