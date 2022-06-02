После легкой контузии: Олег Сенцов показал теплое фото с Хлывнюком в Луганской области

Олег Сенцов, защищающий Украину в Луганской области, опубликовал трогательное фото с музыкантом Андреем Хливнюком и украинским военным и предпринимателем Леонидом Остальцевым. Недавно режиссер получил лёгкую контузию на фронте.

Олег Сенцов уверен, что Украина победит, передает 24 канал. Режиссер отмечает, что украинцы должны вместе идти к своей цели. Кроме того, ранее он отмечал, что его "путь воина – на передовой". Время от времени Олег публикует новые фото и видео, чтобы поддержать нравственный дух украинцев и рассказать, что происходит на фронте.

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Олег Сенцов показал теплое фото из Луганской области

Лучшие люди страны собираются в Луганской области,

– подписал фото Олег Сенцов.



Олег Сенцов, Андрей Хливнюк и Леонид Остальцев / Фото из фейсбука режиссера

Что известно о защитниках на фото

Андрей Хливнюк

Как известно, в ряды терробороны Киева Хливнюк вступил во второй день войны, 25 февраля. Сначала он служил в составе оперативной группы по ветеранам войны, которая усиливала патрульную полицию столицы. Недавно он отправился на восток. И теперь вместе с другими собратьями защищает нашу страну от "второй армии мира".

На вопрос "Почему Андрей взялся за оружие?", он ответил: "Это моя страна, здесь мои дети. Здесь мое. Его силой забирать нельзя. Да и не силой тоже нельзя".

Кроме этого, 26 марта Андрей Хливнюк попал под минометный обстрел оккупантов, осколок попал ему в правую щеку, под глаз.



Андрей Хливнюк / Фото с инстаграма певца

Олег Сенцов

Режиссер "Носорога" Олег Сенцов с первого дня на фронте. По его словам, в феврале уже стало ясно, что Россия нападет, просто это было вопросом времени. Но если бы не началось, Сенцов был уверен, что пойдет воевать.

Я сказал: пойду с оружием, потому что, ну, во-первых, у меня незакрытый гешефт за 2014 год, потому что ребята сражались, а я сидел на нарах. Как бы там ни было, все равно… Ощущение такого, что я чего-то не сделал. Мой путь воина – только на передовой,

– подчеркнул Сенцов.

Время от времени режиссер публикует новые фото в фейсбуке, поднимая нравственный дух украинцам. Недавно Сенцов показал теплое фото из передовой, где он в камуфляже и обнимает собаку Паркера охотничьей породы.

Режиссер отмечает, что украинцы должны вместе идти к своей цели. По его словам, сейчас мы должны все сделать для того, чтобы наши дети не воевали.

Недавно режиссер также опубликовал видео, в котором отметил о самом страшном дне на войне: командир роты погиб, было много раненых, а Сенцов получил легкую контузию.

Сегодня был, пожалуй, самый важный и страшный день в жизни. Я занимался корректировкой арты и разведкой на переднем крае. Холм и большое поле между двумя населенными пунктами на Донбассе, где сейчас прорываются российские войска… Такого страшного артиллерийского обстрела – из градов, ракет, танков… – я еще такого еще не ощущал на этой войне,

– сказал он в видео.

Кинорежиссер сообщил, что они решили отступить: "Терробороновцы, которые всего четыре дня на фронте, они отошли последними, не хотели отходить. Но приказ есть приказ. Для того чтобы спасти других, мы отступали три километра чистым полем. По нам гатили весь этот время. Меня немного "взболтнуло" миной, легкая контузия, но это мелочи", – сказал режиссер.

Сенцов вспомнил раненых и погибших: "Сейчас мы развезли раненых. Я разговаривал с одним из них, у которого ранение в голову, – чтобы он не потерял сознание. Его зовут Вадим, как моего сына. А передали его медсестре Алине, – да зовут мою дочь", – рассказал Сенцов.

Сенцов рассказал о самом тяжелом дне на фронте: смотрите видео

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Леонид Остальцев

Остальцев в 2014 году стал добровольцем и участвовал в боях на Донбассе. После демобилизации основал пиццерию Pizza Veterano, трудоустраивающую ветеранов. В 2018 году записал видеообращение в поддержку тогда заключенного в России Олега Сенцова.

Как я встрял в двеж с такими крутыми типами, до сих пор не понимаю,

– написал Остальцев в инстаграме.



Сторис Леонида Остальцева / Скриншот из инстаграма