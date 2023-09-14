Известная американская романтическая драма "После" по мотивам одноименного романа Анны Тодд уже успела заполонить сердца поклонников во всем мире. Каждая часть фильма, а их сейчас четыре, раскрыла зрителям кардинально разные характеры образцовой Тессы и бунтаря Хардина. Так простит ли главная героиня выходки своего избранника на этот раз? 24 Канал расскажет о сюжете предыдущих частей "После" и выяснит, что ждать фанам от пятой главы фильма.

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"После" (2019)

Главная героиня фильма Тесса Янг начинает свой первый семестр в колледже. Она – старательная и добропорядочная девушка, а еще хорошая дочь. Однажды судьба сводит Тессу с юношей Скоттом Хардином, привыкшим жить так, как ему вздумается. Эта судьбоносная встреча разделяет жизнь главной героини на до и после.

Фантастические романтические сцены, сыгранные на контрасте характеров главных персонажей, не смогут оставить вас в стороне. Впрочем, стоит затаить дыхание, ведь их история только набирает свои обороты.

"После": смотрите онлайн трейлер фильма

"После ссоры" (2020)

Неоднозначные поступки и досадное поведение Хардина выбивает Тессу из колеи. Девушка твердо решает начать жизнь с чистого листа, где не будет самого парня и упоминания о нем. К главной героини начинают проявлять интерес многие юноши, такие как коллега Тревор, однако забыть бунтаря Хардина слишком сложно. Тем более, когда он всяческими способами пытается наладить отношения с любимой.

За динамичным развитием событий в отношениях главных персонажей становится все интереснее наблюдать. Их любовь, как американские горки – такая же непредсказуемая, но не менее увлекательная.

"После ссоры": смотрите онлайн трейлер фильма

"После падения" (2021)

Тесса в шаге от своей мечты – девушке предложили работу в Сиэтле, куда она бы охотно переехала. Но ее избранник Хардин и слышать об этом не хочет. Ситуация только усложняется, когда героиня случайно встречает своего отца, которого не видела с детства. Тесса оказывается между двумя огнями – остаться в родном месте с любимым или переехать самой в большой город для работы своей мечты.

Третья глава прекрасно изображает всю красоту и обреченность отношений влюбленного пара. К тому же стали известны тайны семьи не только Тессы, но и Хардина. Действительно ли их счастливое общее будущее под угрозой?

"После падения": смотрите онлайн трейлер фильма

"После. Долго и счастливо" (2022)

В отношениях Тессы и Хардина наступает сложный период – постоянные ссоры и расставания. В жизни девушки тоже не все идет по плану, а потрясающая правда о семьях влюбленных только подливает масла в огонь. И хотя молодая пара уже не та, что когда-то, их все равно притягивает друг к другу, как магнитом.

Почему Тесса так отчаянно борется за шанс сохранить любовь с Хардином? Но ответит ли юноша взаимностью? Четвертая глава ответит на эти вопросы и многие другие.

"После. Долго и счастливо": смотрите онлайн трейлер фильма

"После. Навсегда"(2023)

Взаимоотношения между влюбленными только усугубляет нелегкий характер Хардина и чрезмерная эмоциональность Тессы. И на этот раз кажется, что трещину в их отношениях не помочь уже ничем. Кроме того, Тесса все еще таит большую обиду на юношу, решившего обнародовать подробности их романтической жизни.

В финальной главе Хардин осознает свое желание быть с Тессой. Он даже отправится в тридевять земель, чтобы примириться с любимой девушкой. Но история на этом не завершится. Премьера пятой части даст понять, наступит ли в отношениях взвешенной Тессы и вспыльчивого Хардина "happy end".

"После. Навсегда": смотрите онлайн трейлер фильма

Автор: Анастасия Доскоч