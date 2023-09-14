Відома американська романтична драма "Після" за мотивами однойменного роману Анни Тодд вже встигла заполонити серця шанувальників у всьому світі. Кожна частина фільму, а їх наразі чотири, розкрила глядачам кардинально різні характери зразкової Тесси та бунтаря Хардіна. Тож чи пробачить головна героїня витівки свого обранця цього разу? 24 Канал розповість про сюжет попередніх частин "Після" та з'ясує, що ж чекати фанам від п'ятої глави фільму.

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"Після" (2019)

Головна героїня стрічки Тесса Янг розпочинає свій перший семестр у коледжі. Вона – старанна та добропорядна дівчина, а ще хороша дочка. Одного дня доля зводить Тессу із юнаком Скоттом Хардіном, який звик жити так, як йому заманеться. Ця доленосна зустріч розділяє життя головної героїні на до та після.

Фантастичні романтичні сцени, що зіграні на контрасті характерів головних персонажів, не зможуть залишити вас осторонь. Втім, варто затамувати подих, адже їхня історія лише набирає своїх обертів.

"Після": дивіться онлайн трейлер фільму

"Після сварки" (2020)

Неоднозначні вчинки та досадна поведінка Хардіна вибиває Тессу з колії. Дівчина твердо вирішує почати життя з чистого аркуша, де не буде самого хлопця та згадок про нього. До головної героїні починають проявляти інтерес чимало юнаків, як-от колега Тревор, однак забути бунтаря Хардіна надто складно. Тим паче коли він усілякими способами намагається налагодити стосунки з коханою.

За динамічним розвитком подій у стосунках головних персонажів стає все більш цікаво спостерігати. Їхнє кохання, як американські гірки – таке ж непередбачуване, проте не менш захопливе.

"Після сварки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Після падіння" (2021)

Тесса за крок до своєї мрії – дівчині запропонували роботу у Сіетлі, куди вона б залюбки переїхала. Та її обранець Хардін і чути про це не хоче. Ситуація лише ускладнюється, коли героїня випадково зустрічає свого батька, якого не бачила з дитинства. Тесса опиняється між двох вогнів – залишитись у рідному місці із коханим або переїхати самій у велике місто задля роботи своєї мрії.

Третя глава чудово зображує усю красу та водночас приреченість стосунків закоханої пари. До того ж стали відомими таємниці сім'ї не лише Тесси, а й Хардіна. То чи справді їхнє щасливе спільне майбутнє під загрозою?

"Після падіння": дивіться онлайн трейлер фільму

"Після. Довго і щасливо" (2022)

У стосунках Тесси та Хардіна настає складний період – постійні сварки та розставання. В житті дівчини теж не все йде за планом, а приголомшлива правда про родини закоханих лише підливає олії у вогонь. І хоч молода пара вже не та, що колись, їх все одно притягує один до одного, наче магнітом.

Чому ж Тесса так відчайдушно бореться за шанс зберегти кохання із Хардіном? Та чи відповість юнак взаємністю? Четверта глава відповість на ці запитання та багато інших.

"Після. Довго і щасливо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Після. Назавжди"(2023)

Взаємини між закоханими тільки погіршує нелегкий характер Хардіна та надмірна емоційність Тесси. І цього разу здається, що тріщину у їх стосунках не зарадити вже нічим. Крім того, Тесса все ще таїть велику образу на юнака, який вирішив оприлюднити подробиці їхнього романтичного життя.

У фінальній главі Хардін усвідомить своє бажання бути із Тессою. Він навіть вирушить за тридев'ять земель, щоб примиритись із коханою дівчиною. Але історія на цьому не завершиться. Прем'єра п'ятої частини дасть зрозуміти, чи настане в стосунках виваженої Тесси й запального Хардіна "happy end".

"Після. Назавжди": дивіться онлайн трейлер фільму

Автор: Анастасія Доскоч