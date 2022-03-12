После разговоров о братских народах: Ольга Куриленко призвала помогать украинским детям

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поддержала Украину. Она призвала помогать украинским детям, пострадавшим от войны России против Украины.

Знаменитость на своей странице в инстаграме обнародовала видео, где показала кадры эвакуацию украинских семей, будни в бомбоубежищах и заплаканных детей. Об этом сообщил 24 канал.

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Как сообщила звезда, сейчас 100 тысяч детей находятся в 700 государственных домах для сирот. Во время обстрелов и бомб они остались без персонала, воды и пищи, во время обстрелов и бомб.

Пожалуйста, помогите, сделав пожертвования на www.hopeandhomes.org, @hopeandhomesforchildre,

– Куриленко призвала своих подписчиков помогать.

Напомним, во второй день войны России против Украины выразила лаконичную поддержку украинскому народу. А позже высказалась по поводу российской агрессии в Украине, не упомянув ни о враге, ни о потерях украинского народа, а наоборот – она заговорила о братских народах и "мире во всем мире".