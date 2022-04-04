После скандала на Оскаре: Netflix остановил работу над боевиком с Виллом Смитом

После скандала на Оскаре Netflix приостановил работу над будущим боевиком под названием "Быстрый и свободный" (Fast & Loose). Уилл Смит в нем должен сыграть главную роль.

Как известно, судьба фильма со Смитом по-прежнему была нечетко определена, ведь команде пришлось искать нового режиссера после того, как Дэвид Литч ушел из проекта. Это произошло за неделю до Оскара.

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В фильме Смит должен сыграть криминального авторитета, который вел двойную игру как сотрудник ЦРУ к потере памяти.

Скандал с Уиллом Смитом на Оскаре: что следует знать

Заметим, что отказ компаний от участия Вилла Смита – не единственное последствие его пощечины на Оскаре. Хотя актер и извинился за свое поведение, назвав его непростительным, шокирующим, и неуместным, но решил отказаться также от членства в американской Академии кинематографических искусств и наук.

Сам Рок еще не комментировал скандальную ситуацию, однако известно, что он обратился в суд с заявлением о поведении Вилла Смита на Оскаре-2022. Полиция Лос-Анджелеса скорее разговаривала с Роком и дала знать, что они готовы арестовать Смита за нанесение побоев. Сам Рок отказался предъявлять обвинения.

Напомним, перед вручением награды за лучший документальный фильм бывший ведущий Оскара Крис Рок грубо пошутил по поводу облысения жены Смита Джады Пинкетт-Смит. Он сказал, что не может дождаться, когда увидит ее в фильме "Солдат Джейн 2".

Затем актер Уилл Смит ворвался на сцену и ударил Рока, а позже выкрикнул: "Не говори имени моей жены своим гребаным ртом!". После этого Смит получил награду за лучшую мужскую роль за исполнение роли Ричарда Уильямса в спортивной драме "Король Ричард".

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