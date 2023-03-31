Тарантино дописал сценарий последнего фильма: известно, когда начнутся съемки

Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к своему, вероятно, последнему фильму. Проект получил название "Кинокритик", его сюжет разворачивается в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе.

Во время конференции в Париже Тарантино рассказал, что эксперты не угадали с главной героиней. Ее не будет играть Полин Кейл – один из самых влиятельных кинокритиков в США. Съемки фильма ожидаются осенью 2023 года. Дата премьеры пока неизвестна.

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Тарантино дописал сценарий и готовится к съемкам последнего фильма

Пока режиссер не заключил контракт на производство с какой-нибудь киностудией, однако вероятным партнером является Sony. Ранее Тарантино заявлял о намерении снять десять фильмов за свою карьеру и уйти на пенсию до 60 лет. Режиссеру исполняется 60 лет 27 марта, а новый фильм станет его 10-м, если считать две части "Убить Билла" за один фильм.

В 2012 году Тарантино заявил, что последние четыре фильма обычно худшие в фильмографии режиссера, и что один плохой фильм может испортить три хороших. Поэтому он хочет избежать создания плохого фильма, который выбивался бы из его общей линии творчества.

В 2014 году кинорежиссер заявил, что собирается уйти из киноиндустрии: "Я не считаю, что нужно оставаться в профессии, пока тебя не станут умолять уйти. Мне нравится идея уйти, когда от тебя еще ждут чего-то нового".

Режиссер поспешил отметить, что продолжит писать сценарии и книги, и с достоинством встретит старость, а режиссура – это игра молодых. После таких заявлений Тарантино, конечно, нарушил обещание и снял еще два фильма "Мерзкая восьмерка" в 2015 году и "Однажды в Голливуде" в 2019 году, получивший номинацию "Лучший фильм" в 2020 году на Оскаре, а также победу за лучший сценарий на Золотой глобус премии.

Ранее Квентин Тарантино назвал "Однажды в Голливуде" своим лучшим фильмом за всю карьеру.

"Однажды в Голливуде": смотрите трейлер