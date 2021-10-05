Из-за карантина и пандемии последние полтора года ленту о Джеймсе Бонде неоднократно переносили, а съемки – останавливали. Планировалось, что фильм выйдет в апреле 2020 года, затем – в ноябре того же года, затем – снова на апрель 2021-го. Впрочем, мировая премьера все же состоялась – 30 сентября фильм начали показывать в кинотеатрах Великобритании, в том числе и в Украине. Премьера в Канаде запланирована на 8 октября, а в Китае – 29 октября.

Важно Один из лучших "Бондов" с Крейгом: ​​критики в восторге от "007: Не время умирать"

Сейчас кинолента "007: Не время умирать" стала первым голливудским блокбастером, что собрала 119 миллионов долларов на международном рынке, не считая китайский кинорынок. В частности пятый и последний фильм Дэниэла Крейга о Джеймсе Бонде собрал в Великобритании самые высокие кассовые сборы за первые выходные проката. Фильм заработал 28 миллионов долларов за период с 1 по 3 октября. Это больше, чем собрали две предыдущие части фильма о приключениях агента 007. Сейчас последний фильм о Бонде занимает второе и третье места в списке самых кассовых фильмов Великобритании.

"007: Не время умирать": смотрите видео онлайн

Что известно о фильме "007: Не время умирать"

Лента рассказывает об английском секретном агенте Джеймсе Бонде, который уже покинул службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но к нему приезжает его друг из ЦРУ Феликс Лейтер и просит помощи в спасении похищенного ученого. Бонд не останавливает себя и отправляется на помощь, ведь задача по спасению значительно тяжелее, чем кажется на словах. Ведь речь идет о загадочном похитителе, который вооружен опасными технологиями.



Фильм "007: Не время умирать" / Фото IMDb

Для Крейга роль Бонда стала последней, и сейчас уже ходят слухи, кто же заменит актера в 26-й части бондианы.

Кроме него, в новом фильме сыграли: