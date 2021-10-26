"Последний наемник": Госкино официально объяснило ситуацию с выплатами для Netflix

"Последний наемник" стал первым фильмом, который снимал Netflix в Украине. Компания потратила в Украине 3,5 миллиона на съемки и еще около 800 тысяч евро на проживание и питание актеров. Теперь должны получить 25% компенсации. В декабре 2020 года Netflix подал заявку на выплаты, но пока ничего не получил от Украины. Однако по запросу 24 канала Госкино официально объяснило ситуацию.

Госкино ответило на запрос 24 каналу о предоставлении разъяснений о возврате части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии – компанией Forecast Pictures при производстве фильма "Последний наемник" (The Last Mercenary).

К теме Маленький украинец сыграл сына Ван Дама в фильме "Последний наемник" – эффектные фото

Напомним, большая часть съемок проходила в Киеве летом 2020 года. На большие экраны фильм вышел 30 июля 2021 года. Ленту просмотрели более 40 миллионов раз. При этом компания Netflix озабочена неуплатой со стороны Украины, хотя самими съемками в Киеве довольна.

Мы пять лет доказывали рынку, что снимать в Украине можно и нужно,

– говорит гендиректор Star Media Ольга Пантелеймонова.

По словам вице-президента Star Media Юрия Артеменко, это первый опыт работы стриминга в Украине.

Официальный ответ Госкино

В феврале 2021 года компания Forecast Pictures подала заявление и документы о предоставлении предварительного вывода о прохождении фильмом The Last Mercenary, культурного теста. На заседании Совета государственной поддержки кинематографии, при рассмотрении предоставленных документов, было выявлено несоответствие их требованиям Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

"Законом Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" до вывода о прохождении культурного теста фильмом предусмотрено предоставление компанией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований". В настоящее время нормами Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" предусмотрено, что такое заявление подает иностранный субъект кинематографии, а согласно Закону Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", если он не зарегистрирован и не постоянно осуществляет свою деятельность на территории Украины", – говорит первый заместитель председателя Госкино Юлия Шевчук.



Съемки фильма "Последний наемник" в Киеве / Фото Кинориума

"Такая коллизия не дает в полной мере реализовать нормы Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" о предоставлении государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве фильма в Украине, поскольку у иностранного субъекта кинематографии нет возможности предоставить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований относительно себя. Как только эта юридическая коллизия будет устранена – Совет по государственной поддержке кинематографии сможет вернуться к рассмотрению этого вопроса. Проект соответствующих изменений в законодательство уже проработан, Агентство и Комитет гуманитарной и информационной политики сейчас ведут активную работу по скорейшему прохождению и принятию этих изменений Верховной Радой Украины", – отмечают в Госкино.

Таким образом, по словам Юлии Шевчук, Государственное агентство Украины по кино не имеет возможности предоставить компании Forecast Pictures государственную субсидию для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве фильма The Last Mercenary.

Что известно о системе кэш-рибейтов в Украине

В октябре 2019 года Украина узаконила кэш-рибейты – возмещение производственных затрат иностранным продюсерам. Студии снимают в Украине кино, а государство возвращает им часть потраченных денег. Выплаты от Украины ждут еще три французских проекта от Apple Tree Vision: сериал о космосе "Инфинити", вторая часть комедии "Блестящие креветки" и историческая драма о еврейском городке перед началом войны "ШТТЛ".



