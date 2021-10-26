Держкіно відповіло на запит 24 каналу щодо надання роз’яснень про повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії – компанією Forecast Pictures під час виробництва фільму "Останній найманець" (The Last Mercenary).

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Нагадаємо, більша частина фільмування відбувалася у Києві влітку 2020 року. На великі екрани стрічка вийшла 30 липня 2021 року. Стрічку переглянули понад 40 мільйонів разів. При цьому компанія Netflix стурбована несплатою зі сторони України, хоча самими зйомками в Києві задоволена.

Ми п’ять років доводили ринку, що знімати в Україні можна і потрібно,

– говорить гендиректорка Star Media Ольга Пантелеймонова.

За словами віцепрезидента Star Media Юрія Артеменко, це перший досвід роботи стримінгу в Україні.

Офіційна відповідь Держкіно

У лютому 2021 року компанія Forecast Pictures подала заяву та документи, про надання попереднього висновку щодо проходження фільмом The Last Mercenary, культурного тесту. На засіданні Ради з державної підтримки кінематографії, при розгляді наданих документів, було виявлено невідповідність їх вимогам Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

"Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" до висновку щодо проходження культурного тесту фільмом передбачено надання компанією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань". Наразі, нормами Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" передбачено, що таку заяву подає іноземний суб’єкт кінематографії, а згідно з Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", якщо він не зареєстрований та не здійснює постійно свою діяльність на території України", – говорить перший заступник голови Держкіно Юлія Шевчук.



Зйомки фільму "Останній найманець" у Києві / Фото Кіноріуму

"Така колізія не дає повною мірою реалізувати норми Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві фільму в Україні, оскільки іноземний суб’єкт кінематографії не має можливості надати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо себе. Щойно цю юридичну колізію буде усунено – Рада з державної підтримки кінематографії зможе повернутись до розгляду цього питання. Проєкт відповідних змін до законодавства вже опрацьований, Агенство та Комітет гуманітарної та інформаційної політики зараз ведуть активну роботу для якнайшвидшого проходження та приймання цих змін Верховною Радою України", – наголошують у Держкіно.

Таким чином, за словами Юлії Шевчук, Державне агенство України з питань кіно не має можливості надати компанії Forecast Pictures державну субсидію для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених під час виробництва фільму The Last Mercenary.

Що відомо про систему кеш-рибейтів в Україні У жовтні 2019 року Україна узаконила кеш‑рибейти – відшкодування виробничих витрат іноземним продюсерам. Студії знімають в Україні кіно, а держава повертає їм частину витрачених грошей. Виплат від України чекають ще три французькі проєкти від Apple Tree Vision: серіал про космос "Інфініті", друга частина комедії "Блискучі креветки" та історична драма про єврейське містечко перед початком війни "ШТТЛ".



