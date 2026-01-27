Фильм о том, как энергетики Кураховской ТЭС держали свет в 10 километрах от фронта
- Фильм "Последний Прометей Донбасса" документирует работу энергетиков Кураховской ТЭС.
- Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского культурного фонда и Киевстар ТВ Originals, а над ней работала команда во главе с режиссером Антоном Штукой.
С 26 февраля в украинских кинотеатрах начнутся показы документальной ленты режиссера Антона Штуки "Последний Прометей Донбасса". Это фильм, который открывает зрителю настоящую, невидимую сторону работы энергетиков.
В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, дате премьеры, особенностях ленты и ее создании.
Что известно о фильме "Последний Прометей Донбасса"?
В центре фильма – ДТЭК Кураховская теплоэлектростанция, один из самых уязвимых энергетических объектов Донетчины, что длительное время работал в зоне постоянной военной угрозы.
Лента содержит уникальные кадры изнутри энергетической системы Украины, снятые в условиях постоянной угрозы обстрелов и блэкаутов. Камера фиксирует не только масштабы разрушений, но и ежедневную работу людей, которые восстанавливают электроснабжение, часто – в экстремальных условиях, буквально на грани человеческих возможностей.
Это редкая возможность увидеть энергетику не как абстрактную систему, а как сложный живой процесс, в котором каждый сбой имеет реальные последствия для миллионов людей.
"Последний Прометей Донбасса": смотрите онлайн трейлер фильма
Фильм напоминает: за каждым включением света в наших домах стоит риск, выдержка и мужество энергетиков. Сегодня Кураховская ТЭС остановила свою работу и находится под оккупацией. Фильм рассказывает о том, как энергетикам удалось вывезти ключевое оборудование, спастись самим и продолжить свою миссию, но уже на других украинских ТЭС.
Этот факт добавляет ленте дополнительного измерения: зафиксированные в фильме события уже стали частью украинской истории. Сегодня этот фильм звучит как никогда актуально. На фоне постоянных атак на энергетическую инфраструктуру "Последний Прометей Донбасса" становится не просто киноисторией, а документальным свидетельством эпохи – о людях, которые держат страну в свете даже в самые темные периоды.
Это не история из архивов – это то, что происходит прямо сейчас на украинских электростанциях. "Последний Прометей Донбасса" фиксирует реальность, в которой сегодня работает энергетика страны.
Увидеть эти свидетельства можно в кино с 26 февраля.
Кто работал над фильмом?
Лента создана компанией !Attention Films при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского культурного фонда, Киевстар ТВ Originals, а также компании ДТЭК. Фильм является следующим Original-проектом платформы кино и телевидения Киевстар ТВ.
Над лентой работали:
- Режиссер и продюсер: Антон Штука
- Исполнительный продюсер: Валерия Сочивец
- Финансовая продюсерка: Галина Криворчук
- Второй режиссер: Дарья Гордаш
- Операторы: Антон Штука, Влад Барбашов, Андрей Овод, Игорь Иванько
- Монтаж: Мишель Ладес, Антон Штука, Макс Миклин Цвет: Олег Купшуков
- Музыка: Артист Неизвестный, Артем Бабурин, Артем Назаренко
- Звук: 4Ears sound production, Михаил Закутский
- Режиссер озвучки: Людмила Чиркова
- Сведение озвучки: Kwa production, Артем Мостовой VFX: Сергей Григорьев