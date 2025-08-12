Если вы фанат турецких сериалов, тогда точно просматривали многосерийную и остросюжетную ленту "Постучи в мою дверь". Этот сериал имеет уже свою армию фанатов. Больше всего зрителям полюбился актерский состав.

Так настоящими любимцами публики стали не только главные герои Эда и Серкан, а и их дочь Кираз, которая неожиданно появилась во 2 сезоне. Роль девочки воплотила на тот момент 4-летняя Майя Башол. В материале Кино 24 рассказываем, что известно об актрисе и где она сейчас.

Что известно об актрисе, которая сыграла роль Кираз в сериале "Постучи в мою дверь"?

Майя Башол происходит из совершенно обычной семьи. Ее родители никак не связаны с актерской индустрией. Однако уже с детства они заметили в девочке творческий потенциал и не стали ее ограничивать, а наоборот – поспособствовали ее развитию. Уже в четыре года Майя оказалась на съемочной площадке одного из самых популярных турецких сериалов "Постучись в мою дверь".

Она воплотила роль дочери главных героев Эды и Серкана, которая появляется во втором сезоне. Кираз сразу покорила зрителей, и многие даже отмечали, что она играет свою роль естественнее и увереннее, чем многие взрослые и опытные актеры.



Майя Башол в сериале "Постучи в мою дверь" / Кадр из сериала

Правда, после премьеры всех эпизодов и безумной узнаваемости и популярности Майя Башол исчезла с экранов. Известно, что сейчас девочке девять лет, и она активно ведет свои соцсети. Родители девочки решили пока не погружать Майю в мир жестокого шоубизнеса и звездности, вместо этого позволить ей проживать спокойное детство, учиться и искать свою тропинку в жизни.

Со всем тем, просматривая инстаграм Майи, можно понять, что ее точно ждет большое и яркое звездное будущее. Уже сегодня она делится яркими фотографиями, а еще обладает невероятной красотой и харизмой. Поэтому надеемся, что мы еще не раз увидим Маю на больших экранах любимых турецких сериалов.