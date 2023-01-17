Отбил три страшные атаки вагнеровцев, – Потап рассказал детали смерти Олега Бобало-Яремчука

21 декабря стало известно о гибели под Бахмутом украинского режиссера и защитника Олега Бобало-Яремчука. Его друг Алексей Потапенко вспомнил коллегу и сообщил детали его смерти на войне.

До 24 февраля Олег Бобало-Яремчук не был военным, однако когда началась полномасштабная война, взял в руки оружие и пошел защищать Украину. Сначала он записал в ТРО, а впоследствии вступил в ряды ВСУ.

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Потап сообщил детали смерти режиссера Олега Бобало-Яремчука

Даже на войне он продолжал заниматься любимым делом – снимать историю. Об этом в своем инстаграме сообщил Алексей Потапенко.

Так вышло, что это его последняя работа. Клещиевка… 9 км от Бахмута. Он мог не идти, а остаться на базе… Он был артиллеристом, но добровольно ушел пехотинцом, потому что не хватало людей, а нужно было спасать ребят. Он отразил три страшных атаки не чмобиков и зеков, а профессиональных убийц – вагнеровцев. Он спас жизнь, уже и не знаю сколько, нашим ребятам,

– написал Потап.

И продолжил: "Но на горе решили, что там он будет нужнее… Осколочное ранение несовместимо с жизнью… Ночь с 19 на 20 декабря 2022 года".

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Напомним, о смерти Олега Бобало-Яремчука сообщила его жена Анна Яремчук-Бобало. Он был режиссером телефильмов, телепрограмм и рекламных роликов. В 2012 году получил грант Президента Украины как молодого деятеля в области кинематографии для производства игрового короткометражного фильма "Структура кофе или "Абзац" в размере 400 тысяч гривен. Лента вышла по мотивам рассказов Богдана Жолдака в 2013 году.