Фильм из Латвии впервые победил на Оскаре: какая лента принесла стране желанную статуэтку

Латвийский анимационный приключенческий фэнтезийный фильм "Поток. Последний кот на Земле" одержал победу в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм" на премии Оскар-2025. Это особая победа для страны.

Дело в том, что лента из Латвии впервые была номинирована на престижную кинопремию Оскар и получила статуэтку. Всего за победу в номинации боролись четыре мультфильма, передает 24 Канал.

Тоже интересно Роберт Дауни-младший просто со сцены высмеял россиянина Юрия Борисова, который не получил Оскар

Номинанты в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм"

"Поток. Последний кот на Земле".

"Мыслями наизнанку 2".

"Уоллес и Громит 2".

"Дикий робот".

"Мемуары улитки".

Стоит отметить, что мультфильм "Поток. Последний кот на Земле" также номинирован в категории "Лучший иностранный фильм". Его конкуренты: "Эмилия Перес", "Девушка с иглой", "Я до сих пор здесь", "Семена священного инжира".

"Поток. Последний кот на Земле": смотрите трейлер онлайн

О чем мультфильм "Поток. Последний кот на Земле"

Жизнь живых существ на планете изменилась после того, как случился безудержный поток воды. Черный кот, у которого яркие желтые глаза, долго искал самое высокое сухое место, а затем попал в лодку под управлением капибары. Через некоторое время появляются еще лемур и золотистый ретривер. У всех четверых начинается путешествие.