Поверьте, она очень плакала, – Ольга Сумская рассказала о дочери, живущей в России

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась, почему ее старшая дочь Антонина Паперна еще не уехала из Москвы. Кроме того, она не может публично назвать Россию, которая ее кормит, агрессором.

Тысячи подписчиков Ольги Сумской хотели узнать у актрисы, почему ее дочь молчит о войне и не уезжает из России. В эфире "Звездного пути" актриса рассказала об этой ситуации.

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Ольга Сумская рассказала, почему ее старшая дочь до сих пор в России

Во время пасхальных праздников Ольга Сумская рассказала, что ее дочь Антонина очень переживает, в частности, очень плакала, когда не могла доехать на похороны бабушки.

Это самые страшные, трогательные минуты нашей семьи. Там другое информационное поле, оно страшное... Мне пишут коллеги, пусть бросает все, пусть уезжает. Ну нечего. Только уехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно,

– сказала Сумская.

Она дополнила, что ее дочь сейчас находится в декрете, а бросить свой дом она не может. Но, по ее словам, "если бы была такая возможность, она бы это сделала, пока такой возможности нет".

, у Антонины Паперной двое детей от российского актера Владимира Яглича – 4-летняя дочь Ева и 2-летний сын Данила.

Ольга Сумская не скрывает, что позиция ее дочери Антонины Паперной – это "болезненный вопрос". Поклонники актрис гневно высказались в комментариях об этой ситуации, но девушка так и не высказалась о войне.

Муж Ольги Сумской Виталий Борисюк сказал, что многие их друзья пишут в личные сообщения. "Они понимают, что происходит в Украине, но боятся наказания. Мол, надо выбирать - или сказать слово, или сесть за решетку", – поделился он.

Недавно актриса ответила Дмитрию Ступке, почему ее дочь молчит о войне. По ее словам, она будто бы "выплакала все слезы, звонит по сто раз в день".