Шансов у животного было очень мало, поэтому его чудом удалось спасти. Впрочем, украинцы до последнего верили в это. "В настоящее время котик проживает в офисе компании своего спасителя и по совместительству нашего друга Владимира Крыжановского", – написала звезда.

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Ольга Сумская рассказала о состоянии здоровья обожженного котика из Бучи

Как сообщила Сумская, котик Феникс не глух и не слеп, хотя такие истории распространялись по интернету.

Шансов у него, скажем прямо, было очень мало. Но Феникс, на то и Феникс, чтобы удивлять всех вокруг. Спасибо нашим невероятным друзьям, спасателям из ЗооПатруль,

– отметила актриса.

Котик Феникс после обстрелов Бучи / Фото из фейсбука актрисы

Полный текст сообщения Ольги Сумской:

Котик Феникс из Бучи! Вы узнаете малого️?!

Да, это тот самый, обгоревший котик, чье фото облетело, без преувеличения, весь мир.

Сейчас малыша выписали из клиники и он проживает в офисе компании своего спасителя и по совместительству нашего друга Владимира Крыжановского @v.kryzhanivskyi – @pethouse.ua.

Котик, к сожалению, очень хорошо знает, что такое война и какие ужасы она несет. Однако, хотя война и оставила рубцы на теле, однако не на характере Феникса – он такой милый, игривый мурлыкан!

А еще, о чудо!

Он не глух и не слеп!

(Хотя такие истории ходили инетом)

Признайтесь (только честно), а вы верили, что котик выживет?

Шансов у него, скажем прямо, было очень мало. Но Феникс, на то и Феникс, чтобы удивлять всех вокруг.

Спасибо нашим невероятным друзьям, спасателям из ЗооПатруль!

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