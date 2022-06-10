Права на "Кофе с кардамоном" приобрел один из крупнейших производителей фильмов и сериалов в мире

Права на международную дистрибуцию украинского сериала "Кофе с кардамоном" приобрела немецкая кинокомпания Beta Film. Сюжет картины основан на романе Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона".

О чем рассказывает сериал

"Кофе с кардамоном" – 10-серийная увлекательная и страстная история о грешных чувствах женатого польского шляхтича Адама и юной украинской сироты Анны. Это все происходит на фоне революции 1848-1849 годов – "Весны народов".

Узнайте больше О приквеле "Джона Вика" и войне в Украине: интервью с голливудской актрисой Мариной Мазепой

Локации съемок

Сериал снимали в удивительных местах Украины, городах и селах. В фейсбуке СТБ сообщил, что команда очень серьезно отнеслась к локациям.

Каждая из них неповторима и прекрасно передает дух 19 века,

– отметил канал.

Локации съемок "Кофе с кардамоном" / Фото из фейсбука СТБ

Актерский состав

Главные роли в исторической драме сыграли украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк и польский актер Павел Делонг. Кроме них, звездный состав пополнили:

Тарас Цымбалюк;

Анна Чесляк;

Олег Стальчук;

Леся Самаева;

София Бровко;

Анастасия Остреинова и другие.

"Кофе с кардамоном" 2021 год: трейлер исторического украинского сериала

Комментарии Beta Film и Starlight Media о покупке прав

Вероника Ковакова, исполнительная вице-президентка Beta Film по международным продажам в Восточной Европе и Турции, отметила, что в Beta Film твердо верят в качество продуктов и таланты Центральной и Восточной Европы.

"Кофе с кардамоном", по ее словам, – идеальный пример значимости локальной истории, талантливых креативщиков и отличного производственного качества: "Для меня было честью представить миру эту эпическую классическую драму на NEM Dubrovnik".

Наталья Геровская, директор департамента по монетизации контента Starlight Media, поделилась: "Соглашение с компанией Beta Film стало для нас еще одним шагом к интеграции с европейским рынком и знаком качества нашего контента. Совместно с Beta Film мы сделаем все возможное, чтобы красивая история любви нашла новых зрителей во многих странах мира и смогла покорить их сердца".

Ася Батаева-Докаленко, руководитель отдела международных продаж и копродукции Starlight Media, также поделилась, что вся творческая команда рада начать партнерство с компанией Beta Film, которая имеет мощный опыт и экспертизу в дистрибуции контента.

Мы верим, что благодаря нашему сотрудничеству широкий круг зрителей во всем мире сможет, увидев эту увлекательную драму, глубже познакомиться с историей Украины, нашей неповторимой культурой, интересными героями и творческими командами, производящими на самом деле уникальный контент,

– дополнила Ася.

Читайте также "Качество нашего продукта вырастет в разы": Цимбалюк о росте украинского кино после победы

"Кофе с кардамоном" приобрела немецкая кинокомпания Beta Film / Фото из фейсбука сериала

Что нужно знать о Beta Film? Как сообщила пресс-служба сериала "Кофе с кардамоном", Beta Film – это один из крупнейших производителей фильмов, сериалов и документальных фильмов в мире. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене (Германия), имеет филиалы в США, Латинской Америке, Азии и Европе. Beta Film работает как с государственными, так и с частными вещателями. Каталог Beta Film насчитывает более 4000 наименований художественного, документального, многосерийного и телевизионного кино.