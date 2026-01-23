Что посмотреть на выходных: качественный детективный сериал, который стоит внимания

Впереди долгожданные выходные, когда нужно забыть о работе и расслабиться. В частности, можно посмотреть сериалы, ведь в будние дни на это не хватает времени.

24 Канал расскажет о детективном сериале, который стоит внимания. Он сделает ваши выходные интереснее!

Какой сериал посмотреть на выходных?

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.4/10

Советуем посмотреть американский мини-сериал "Правда о деле Гарри Квеберта", снятый на основе одноименного романа швейцарского писателя Жоэля Диккера, вышедшего в 2014 году. Над проектом работали Лин Грин и Ричард Левин.

Режиссером сериала стал Жан-Жак Анно, а главные роли исполнили Патрик Демпси, Кристин Фросет, Бен Шнетцер, Дэймон Веянс-младший и Вирджиния Мэдсен. Премьера состоялась в 2018 году на канале Epix.

По сюжету молодой писатель отправляется в дом Гарри Квеберта за поисками вдохновения. Однако главный герой узнает, что мужчину обвиняют в убийстве 15-летней Нолы Келлерган.

"Правда о деле Гарри Квеберта": смотрите онлайн трейлер сериала

