Укр Рус
Кино Сериалы Что посмотреть на выходных: качественный детективный сериал, который стоит внимания
23 января, 22:51
2

Что посмотреть на выходных: качественный детективный сериал, который стоит внимания

Мария Примыч
Основные тезисы
  • Рекомендуется посмотреть американский минисериал "Правда о деле Гарри Квеберта", основанный на романе 2014 года, с рейтингом IMDb 7.4/10.
  • Сюжет сериала вращается вокруг молодого писателя, который узнает, что Гарри Квеберта обвиняют в убийстве 15-летней девушки.

Впереди долгожданные выходные, когда нужно забыть о работе и расслабиться. В частности, можно посмотреть сериалы, ведь в будние дни на это не хватает времени.

24 Канал расскажет о детективном сериале, который стоит внимания. Он сделает ваши выходные интереснее!

Читайте также Неизвестные факты о сериале "Друзья", о которых большинство из нас не догадываются

Какой сериал посмотреть на выходных?

  • Количество сезонов: 1
  • Количество серий: 10
  • Рейтинг IMDb: 7.4/10

Советуем посмотреть американский мини-сериал "Правда о деле Гарри Квеберта", снятый на основе одноименного романа швейцарского писателя Жоэля Диккера, вышедшего в 2014 году. Над проектом работали Лин Грин и Ричард Левин.

Режиссером сериала стал Жан-Жак Анно, а главные роли исполнили Патрик Демпси, Кристин Фросет, Бен Шнетцер, Дэймон Веянс-младший и Вирджиния Мэдсен. Премьера состоялась в 2018 году на канале Epix.

По сюжету молодой писатель отправляется в дом Гарри Квеберта за поисками вдохновения. Однако главный герой узнает, что мужчину обвиняют в убийстве 15-летней Нолы Келлерган.

"Правда о деле Гарри Квеберта": смотрите онлайн трейлер сериала

Какие еще детективные сериалы посмотреть?

  • "Резиденция"

  • "Чудовище внутри меня"

  • "Отдел нераскрытых дел"

  • "Женщина в доме напротив девушки в окне"

  • "Новичок"