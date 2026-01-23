Що подивитися на вихідних: якісний детективний серіал, який вартий уваги
- Рекомендується подивитися американський мінісеріал "Правда про справу Гаррі Квеберта", заснований на романі 2014 року, з рейтингом IMDb 7.4/10.
- Сюжет серіалу обертається навколо молодого письменника, який дізнається, що Гаррі Квеберта звинувачують у вбивстві 15-річної дівчини.
Попереду довгоочікувані вихідні, коли потрібно забути про роботу і розслабитися. Зокрема, можна подивитися серіали, адже в будні дні на це бракує часу.
24 Канал розповість про детективний серіал, який вартий уваги. Він зробить ваші вихідні цікавішими!
Який серіал подивитись на вихідних?
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 10
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Радимо подивитися американський мінісеріал "Правда про справу Гаррі Квеберта", знятий на основі однойменного роману швейцарського письменника Жоеля Діккера, що вийшов у 2014 році. Над проєктом працювали Лін Грін і Річард Левін.
Режисером серіалу став Жан-Жак Анно, а головні ролі виконали Патрік Демпсі, Крістін Фросет, Бен Шнетцер, Деймон Веянс-молодший і Вірджинія Медсен. Прем'єра відбулась у 2018 році на каналі Epix.
За сюжетом молодий письменник відправляється до будинку Гаррі Квеберта за пошуками натхнення. Проте головний герой дізнається, що чоловіка звинувачують у вбивстві 15-річної Ноли Келлерган.
"Правда про справу Гаррі Квеберта": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які ще детективні серіали подивитися?
