24 Канал розповість про детективний серіал, який вартий уваги. Він зробить ваші вихідні цікавішими!

Який серіал подивитись на вихідних?

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.4/10

Радимо подивитися американський мінісеріал "Правда про справу Гаррі Квеберта", знятий на основі однойменного роману швейцарського письменника Жоеля Діккера, що вийшов у 2014 році. Над проєктом працювали Лін Грін і Річард Левін.

Режисером серіалу став Жан-Жак Анно, а головні ролі виконали Патрік Демпсі, Крістін Фросет, Бен Шнетцер, Деймон Веянс-молодший і Вірджинія Медсен. Прем'єра відбулась у 2018 році на каналі Epix.

За сюжетом молодий письменник відправляється до будинку Гаррі Квеберта за пошуками натхнення. Проте головний герой дізнається, що чоловіка звинувачують у вбивстві 15-річної Ноли Келлерган.

"Правда про справу Гаррі Квеберта": дивіться онлайн трейлер серіалу

