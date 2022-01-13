Премьера дня "Кингс Мэн": что нужно знать о шпионском боевике

Фильм "Кингс Мэн" с Рэйфом Файнсом в главной роли с сегодняшнего дня стартует в украинских кинотеатрах. Интересно, что дату выхода фильма переносили 9 раз.

Картина рассказывает о могущественных тиранах и преступниках, устроивших Первую мировую войну. Их главная задача – посеять хаос, уничтожить миллионы людей и избежать наказания за это. И только один герой готов противостоять самым опасным злодеям.

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Режиссером ленты стал Мэттью Вон, ранее работавший над такими проектами, как "Тихая ночь", "Фантастическая четверка", "Люди Икс: Первый класс". А также он снял две предыдущие части франшизы о британской суперсекретной службе – "Kingsman: Секретная служба" (2015 год) и "Kingsman: Золотое кольцо" (2017 год).

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Третья часть франшизы также основана на комиксах The Secret Service шотландского автора Марка Миллара, ранее работавшего с компаниями Marvel Comics и DC. Однако новая лента – это приквел, который повествует о создании легендарной специальной секретной службы, созданной в начале 20 века, и об агентах, связанных с "Легендой о короле Артуре".

Актеры и их роли

Харрис Дикинсон – Конрад;

Даниэль Брюль – Эрик Ян Гануссен;

Рис Иванс – Григорий Распутин;

Рэйф Файнс – Герцог Оксфордский;

Мэтью Гуд – Мортон;

Джемма Артертон – Полли и другие.

Прокат фильма в Украине продлится до 2 февраля 2022 года. Успейте насладиться приключенческим боевиком!

"Кингс Мэн": смотрите трейлер