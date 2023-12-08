Узнайте в материале 24 канала пять интересных фактов о создании фильма, команде и ее четырехлапых членах.

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"Анатомия падения": создание истории

На создание этого криминального триллера режиссер натолкнула история Аманды Нокс – молодой американки, которую осудили за убийство соседки по комнате в Италии в 2007 году.

Режиссер написала сценарий совместно со своим мужем Артуром Арари – актером, режиссером, сценаристом, внуком известного французского актера Клемана Арари ("Ночь шпионов" – 1959).

Вид на французские Альпы

Оператором фильма стал Симон Бофиль, в свое время работавший над большим французским хитом "1+1" ("Неприкосновенные"). В этот раз он снова подходит к теме инклюзивности и выбирает интересный угол зрения на ситуации, которые должны пройти герои.

Лучшая собачка Каннского кинофестиваля

На Каннском кинофестивале награды получают не только фильмы или кинохудожники, но и собачки. В этом году The Palm Dog Award (Собачья пальмовая ветвь) получил Снуп, сыгравший надежного пса-поводыря в фильме "Анатомия падения".

В прошлом году Канны определили лучшей собакой года украинского героя – Пса Патрона. В 2019 году награду получал питбуль Бренди из фильма Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде", а в 2021 – собаки Тильды Свинтон за роли в ленте "Сувенир. Часть 2".

Не Каннами едиными

После мировой премьеры в Каннах картину демонстрировали на ведущих фестивалях класса "А": в Локарно, где получил Приз зрительских симпатий, в Торонто и в Карловых Варах. Украинская премьера состоялась на 7-й Киевской неделе критики.

"Анатомия падения": отзывы критиков

Издание Time подчеркивает, что этот фильм – "Элегантно построенный триллер с увлекательным исполнением".

Rolling Stone назвал его "Самой увлекательной загадкой года".

Vox – "Ярким провокационным триллером".

Онлайн-издание The Telegraph еще после Канн назвало ленту "Блестящим интеллектуальным триллером".

Сейчас, в предвкушении нового года, западные издания активно делятся своими топами 2023 года и в большинстве из них можно встретить "Анатомию падения": 8 место по изданию Indiewire, 7 место на Vanity Fair и Rolling Stone 4 место на The Washington Post, 3 место в топ-10 французского издания Cahier du Cinema.

"Анатомия падения": смотрите онлайн трейлер фильма