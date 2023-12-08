Дізнайтеся у матеріалі 24 каналу п'ять цікавих фактів про створення фільму, команду та її чотирилапих членів.

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"Анатомія падіння": створення історії

На створення цього кримінального трилера режисерку наштовхнула історія Аманди Нокс – молодої американки, яку засудили за вбивство сусідки по кімнаті в Італії у 2007 році.

Режисерка написала сценарій спільно зі своїм чоловіком Артуром Арарі – актором, режисером, сценаристом, онуком відомого французького актора Клемана Арарі ("Ніч шпигунів" – 1959).

Погляд на французькі Альпи

Оператором фільму став Сімон Бофіль, який свого часу працював над великим французьким гітом "1+1" ("Недоторкані"). На цей раз він знову підходить до теми інклюзивності та обирає цікавий кут зору на ситуації, які мають пройти герої.

Найкращий песик Каннського кінофестивалю

На Каннському кінофестивалі нагороди отримують не лише фільми чи кіномитці, але і песики. Цього року The Palm Dog Award (Собача пальмова гілка) отримав Снуп, який зіграв надійного пса-поводиря у фільмі "Анатомія падіння".

Торік Канни визначили найкращим собакою року українського героя – Пса Патрона. У 2019 році нагороду отримував пітбуль Бренді з фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в… Голлівуді", а у 2021 – собаки Тільди Свінтон за ролі у стрічці "Сувенір. Частина 2".

Не Каннами єдиними

Після світової прем'єри в Каннах, картину демонстрували на провідних фестивалях класу "А": в Локарно, де отримав Приз глядацьких симпатій, в Торонто та у Карлових Варах. Українська прем'єра відбулася на 7-му Київському тижні критики.

"Анатомія падіння": відгуки критиків

Видання Time підкреслює, що цей фільм – "Елегантно побудований трилер із захопливим виконанням".

Rolling Stone назвав його "Найзахопливішою загадкою року".

Vox – "Яскравим провокаційним трилером".

Онлайн-видання The Telegraph ще після Канн назвало стрічку "Блискучим інтелектуальним трилером".

Зараз, у передчутті нового року, західні видання активно діляться своїми топами 2023 і в більшості з них можна зустріти "Анатомію падіння": 8 місце за виданням Indiewire, 7 місце на Vanity Fair і Rolling Stone 4 місце на The Washington Post, 3 місце в топ-10 французького видання Cahier du Cinema.

"Анатомія падіння": дивіться онлайн трейлер фільму