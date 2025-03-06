3 фильма о полномасштабной войне, которые должен увидеть каждый украинец

6 марта в украинских кинотеатрах состоится премьера фильма "Фарфоровая война", ленты, которая привлекла значительное внимание на международной арене и была номинирована на Оскар-2025. Хотя фильм, к сожалению, не получил награду, его участие в престижном конкурсе стало важным признанием для украинского кинематографа.

Эта лента является частью новой волны украинского кино, которое пытается правдиво и без прикрас показать реалии войны, переживания людей, которые стали ее жертвами, а также борьбу на культурном и политическом фронте. Через такие фильмы украинцы могут лучше понять себя и свою историю.

Рекомендуем Один из самых мощных фильмов года: почему каждый должен посмотреть "Фарфоровую войну" в кино

"Фарфоровая война"

Фильм рассказывает о трех украинских художниках – Славе Леонтьева, его жену Аню Стасенко и их друга Андрея Стефанова, которые остаются в Харькове, что с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину оказался под постоянными ракетными обстрелами. Город, который стал одним из главных центров борьбы на востоке Украины, превращается в место, где искусство и культура имеют чрезвычайно важное значение в условиях войны.

Сюжет фильма сосредотачивается на жизни художников, которые не оставляют свой родной город, несмотря на постоянную опасность. Они не только борются за свое выживание и противостоят врагу физически – Слава Леонтьев, который также был военным, участвует в боевых действиях, – но и через свое творчество. Они понимают, что в условиях войны искусство способно стать оружием, которое помогает не только сохранить дух нации, но и поддержать моральное состояние людей, которые переживают ужасы войны.

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

Одним из символов борьбы в их творчестве становятся фарфоровые изделия, которые они создают даже в этих условиях. Фарфор, который традиционно ассоциируется с изяществом и мирной жизнью, становится инструментом восстановления и лечения. Художники не просто делают обычные изделия, но и создают особые фарфоровые элементы, которыми украшают разрушенные дома, тем самым придавая людям ощущение надежды.

"Реал"

Режиссер Олег Сенцов, который защищает Украину на фронте, стал участником контрнаступления летом 2023 года. Во время одной из операций его боевая машина пехоты (БМП) была подбита, и он вместе со своими бойцами оказался в ближайшей траншее. Все события, происходящие после этого, записывает случайно включенная камера, которая фиксирует полтора часа хаоса войны.

"Реал": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм "Реал" не является классическим военным экшн-фильмом или боевой драмой со спланированными сценами и спецэффектами. В нем нет монтажа, эффектных переходов или идеализированных моментов. Зато этот фильм предлагает зрителям ощущение настоящей реальности того, что происходит на фронте. Хаос войны, моментальные решения, сложные моральные выборы и отчаянные действия героев – все это фиксируется камерой, которая, как и сами бойцы, только пытается справиться с невозможным.

"Мирные люди"

С начала полномасштабного вторжения украинские спецслужбы опубликовали сотни перехваченных телефонных звонков российских военных. Одни из самых заметных и наиболее эмоционально напряженных – это разговоры оккупантов с их близкими в России. Голоса "мирных", гражданских – матерей, жен, друзей – раскрывают не только ход так называемой "спецоперации", но и ужасные реалии внутреннего мира общества, которое стоит за выполнением этой агрессии.

Именно на основе таких перехватов и построена лента, исследующая природу российского империализма и колониализма. Эти звонки стали настоящим окном во внутренний мир тех, кто не только участвует в войне, но и живет в обществе, которое активно пропагандирует и поддерживает ее. Лента дает возможность увидеть, как Россия пытается убедить своих граждан в правоте агрессии, одновременно скрывая от них правду о трагедии, происходящей в Украине.

"Мирные люди": смотрите онлайн трейлер фильма

Но перехваченные разговоры – это не только окно в военные стратегии или конкретные инциденты на фронте. Это еще и глубокое исследование того, как пропаганда, которая на протяжении многих лет формировала у россиян искаженное представление об Украине и западном мире, проникает даже в повседневную жизнь.