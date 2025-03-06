Ця стрічка є частиною нової хвилі українського кіно, яке намагається правдиво і без прикрас показати реалії війни, переживання людей, які стали її жертвами, а також боротьбу на культурному та політичному фронті. Через такі фільми українці можуть краще зрозуміти себе та свою історію.

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"Порцелянова війна"

Фільм розповідає про трьох українських художників – Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова, які залишаються в Харкові, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну опинився під постійними ракетними обстрілами. Місто, яке стало одним з головних центрів боротьби на сході України, перетворюється на місце, де мистецтво і культура мають надзвичайно важливе значення в умовах війни.

Сюжет фільму зосереджується на житті митців, які не залишають своє рідне місто, попри постійну небезпеку. Вони не лише борються за своє виживання та протистоять ворогу фізично – Слава Леонтьєв, який також був військовим, бере участь у бойових діях, – але й через свою творчість. Вони розуміють, що в умовах війни мистецтво здатне стати зброєю, яка допомагає не лише зберегти дух нації, а й підтримати моральний стан людей, які переживають жахи війни.

"Порцелянова війна": дивіться онлайн трейлер фільму

Одним із символів боротьби в їхній творчості стають порцелянові вироби, які вони створюють навіть в цих умовах. Порцеляна, яка традиційно асоціюється з витонченістю та мирним життям, стає інструментом відновлення і лікування. Художники не просто роблять звичайні вироби, але й створюють особливі порцелянові елементи, якими прикрашають зруйновані будинки, тим самим надаючи людям відчуття надії.

"Реал"

Режисер Олег Сенцов, який захищає Україну на фронті, став учасником контрнаступу влітку 2023 року. Під час однієї з операцій його бойова машина піхоти (БМП) була підбита, і він разом зі своїми бійцями опинився в найближчій траншеї. Всі події, що відбуваються після цього, записує випадково увімкнена камера, яка фіксує півтори години хаосу війни.

"Реал": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Реал" не є класичним військовим екшн-фільмом чи бойовою драмою зі спланованими сценами та спецефектами. У ньому немає монтажу, ефектних переходів чи ідеалізованих моментів. Натомість цей фільм пропонує глядачам відчуття справжньої реальності того, що відбувається на фронті. Хаос війни, моментальні рішення, складні моральні вибори та відчайдушні дії героїв – усе це фіксується камерою, яка, як і самі бійці, лише намагається впоратися з неможливим.

"Мирні люди"

З початку повномасштабного вторгнення українські спецслужби опублікували сотні перехоплених телефонних дзвінків російських військових. Одні з найпомітніших і найбільш емоційно напружених – це розмови окупантів з їхніми близькими в Росії. Голоси "мирних", цивільних – матерів, дружин, друзів – розкривають не лише хід так званої "спецоперації", але й жахливі реалії внутрішнього світу суспільства, яке стоїть за виконанням цієї агресії.

Саме на основі таких перехоплень і побудована стрічка, що досліджує природу російського імперіалізму та колоніалізму. Ці дзвінки стали справжнім вікном у внутрішній світ тих, хто не лише бере участь у війні, а й живе в суспільстві, яке активно пропагує і підтримує її. Стрічка дає можливість побачити, як Росія намагається переконати своїх громадян у правоті агресії, одночасно приховуючи від них правду про трагедію, що відбувається в Україні.

"Мирні люди": дивіться онлайн трейлер фільму

Але перехоплені розмови – це не тільки вікно у військові стратегії чи конкретні інциденти на фронті. Це ще й глибоке дослідження того, як пропаганда, яка впродовж багатьох років формувала у росіян спотворене уявлення про Україну та західний світ, проникає навіть у повсякденне життя.