Выходит французский документальный фильм о российском вторжении в Украину: где и когда смотреть
Общественное покажет премьеру французского документального фильма режиссеров Бернара-Анри Леви и Марка Русселя – "Героям Слава!". Это уже третья лента Бернара-Анри Леви о полномасштабном российском вторжении в Украину.
В документальном фильме вы увидите интервью с военными, волонтерами и местными жителями. На Кино 24 узнайте, что известно о создании ленты, где и когда можно будет посмотреть фильм.
Советуем Евровидение близко: 3 лучшие фильмы о конкурсах, которые заставляют поверить в себя
Создание фильма "Героям Слава!": что известно
В июне 2023 года Россия уничтожила Каховскую дамбу на юге Украины, вызвав экоцид. В ответ на это французский философ, писатель, политический журналист и кинорежиссер Бернар-Анри Леви вернулся в Украину.
Он посетил самые напряженные районы Украины, включая Торецк, Краматорск, Покровск и села вокруг Бахмута, а также Херсон, Николаев и Одессу.
Бернар-Анри Леви о фильме: смотрите видео
Фильм "Героям Слава!" снят в форме репортажей, что режиссер ведет с линии фронта, затопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС, в бывших местах содержания украинских пленных, разрушенных зданиях прифронтовых городов, а также во время допросов пленных россиян.
Где и когда премьера фильма
8 мая в 00:30 в эфире Первого канала Общественного вещания во время телемарафона "Единые Новости";
11 мая в 19:50 в эфире телеканала Общественное Культура;
19 мая в 20:30 на местных каналах Общественного.