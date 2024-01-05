Фильм погружает зрителя в атмосферу 90-х – эпоху молодости Кузьмы: музыку, клетчатый вопиющий стиль и романтические надежды молодежи. Но особенной изюминкой картины является культовая музыка Скрябина.

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Скоро премьера фильма "Я, "Победа" и Берлин": о чем сюжет

По сюжету обычный парень, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять раритетный автомобиль на мечтаемый шестисотый "Мерседес" у известного коллекционера.

Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно – все пошло кувырком.

Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, полный сногсшибательными приключениями.

"Я, "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

Создание ленты произошло задолго до полномасштабной войны

Фильмирование происходило в условиях жестких ограничений во время карантина в 2020 году. Дата премьеры была запланирована на 17 марта 2022 года, но в разгар подготовки к прокату произошло полномасштабное вторжение.

Это по-настоящему национальный и очень ожидаемый фильм. Мы вместе с командой фильма гордимся общей и очень особенной для нас работой. Важно то, что это фильм с социальной миссией, поскольку львиная часть доходов от проката будет направлена нами в Фонд Скрябина для помощи защиты нашего государства,

– говорят продюсеры фильма.

Кроме наличия интересного сюжета, у фильма удивительная музыкальная составляющая, над которой работали настолько вдохновенно, что создали беспрецедентную для украинского кино коллаборацию – любимые всеми 16 песен Кузьмы перепели специально для фильма самые известные украинские топ исполнители.

Мы – мечтатели, не менее преданные и вдохновенные, чем наш Кузьма, и наше желание – чтобы как можно больше людей смотрело качественное украинское кино. Наша победа еще впереди, но сейчас, с помощью "Победы", мы хотим подарить вам миг радости и света,

– поделилась редактор фильма.