Самый кассовый украинский документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты" уже на Netflix

После успешного всеукраинского проката "Яремчук: Несравненный мир красоты" вышел на Netflix. Фильм стал самым кассовым документальным кино в истории Украины.

Биографический документальный фильм рассказывает жизненный и творческий путь первой украинской поп-звезды Назария Яремчука. Авторы фильма – режиссер Артем Григорян, продюсеры Мария Яремчук и Максим Сердюк. Производство – KNIFE! Films.

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На Netflix вышел документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты"

"Червона рута", "Водограй", "Гай, зеленый гай", "Стожары" и десятки других хитов мы знаем через несравненный голос и харизму Назария Яремчука. Именно он сделал украинскую песню модной и известной по всему миру.

Победа на конкурсе "Песня-71" с "Червоной рутой", гибель Владимира Ивасюка, гастроли по разным континентам, выступления в Чернобыле – через воспоминания близких, личные дневники и эксклюзивные хроники фильм рассказывает о его жизни и путь к международной славе.

В фильме приняли участие жена Дарья, участники ВИА "Смеричка" – Павел Дворский, Владимир Прокопик, Мирослава Ежеленко, авторы песен Александр Злотник, Андрей Демиденко, Василий Кошман, а также музыкальный обозреватель Фил Пухарев.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм был создан по инициативе и финансированию Марии Яремчук. До его выхода Мария также спродюсировала альбом "Re: Yaremchuk". Это сборник каверов на песни Назария Яремчука, с участием: Джамалы, Ріапобой, KAZKA, Владимира Дантеса, Другої Ріки, O.Torvald, ADAM, Ivan Navi, Tember Blanche, Balsam.



Накануне выхода фильма более 100 заведений объединились в музыкальной акции. 3-го и 4-го августа в кафе, барах и ресторанах Киева, Львова, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска и Хмельницкого состоялась музыкальная акция: в течение выходных звучали песни Назария Яремчука.



"Яремчук: Несравненный мир красоты" стал вторым фильмом студии KNIFE! Films, который приобрел Netflix в 2024 году. Поэтому смотрите ленту онлайн уже с 11 сентября.