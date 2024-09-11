Біографічний документальний фільм розповідає життєвий і творчий шлях першої української попзірки Назарія Яремчука. Автори фільму – режисер Артем Григорян, продюсери Марія Яремчук та Максим Сердюк. Виробництво – KNIFE! Films.

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На Netflix вийшов документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

"Червона рута", "Водограй", "Гай, зелений гай", "Стожари" та десятки інших хітів ми знаємо через незрівнянний голос і харизму Назарія Яремчука. Саме він зробив українську пісню модною та відомою по всьому світу.

Перемога на конкурсі "Пісня-71" з "Червоною рутою", загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі – через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про його життя та шлях до міжнародної слави.

У фільмі взяли участь дружина Дарина, учасники ВІА "Смерічка" – Павло Дворський, Володимир Прокопик, Мирослава Єжеленко, автори пісень Олександр Злотник, Андрій Демиденко, Василь Кошман, а також музичний оглядач Філ Пухарєв.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм було створено за ініціативи та фінансування Марії Яремчук. До його виходу Марія також спродюсувала альбом "Re: Yaremchuk". Це збірка каверів на пісні Назарія Яремчука, за участі: Джамали, Ріаnобой, KAZKA, Володимира Дантеса, Другої Ріки, O.Torvald, ADAM, Ivan Navi, Tember Blanche, Balsam.



Напередодні виходу фільму понад 100 закладів об'єдналися у музичній акції. 3-го та 4-го серпня у кафе, барах та ресторанах Києва, Львова, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська та Хмельницького відбулася музична акція: протягом вихідних лунали пісні Назарія Яремчука.



"Яремчук: Незрівнянний світ краси" став другим фільмом студії KNIFE! Films, який придбав Netflix у 2024. Тому дивіться стрічку онлайн вже з 11 вересня.