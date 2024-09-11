Від класичних прем'єр до найновіших релізів – кожен фільм був вибраний на основі популярності та відгуків глядачів. Перегляньте ці фільми та знайдіть для себе нові улюблені стрічки!
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Найпопулярніші фільми на Netflix
"Ребел-Ридж"
Колишній морпіх, відданий брат і справжній борець за справедливість, постає перед труднощами, коли намагається внести заставу за свого брата. Після того, як гроші, що були призначені для цього, потрапляють у руки корумпованих поліцейських, ситуація виявляється ще гіршою, ніж він міг уявити.
Невдовзі він усвідомлює, що його боротьба за справедливість лише починається. Вступаючи в бій з корупцією, яка пронизує невелике містечко, колишній морпіх вирушає на шлях розслідувань і протистояння, щоб відновити справедливість і покарати винних. Його боротьба стає не лише особистою місією, але й спробою очистити систему від корупції, що підриває основи суспільства.
"Ребел-Ридж": дивіться онлайн трейлер фільму
"Смак свободи"
Молода і талановита дівчина-кухар, яка щойно втратила роботу через те, що її вишукана кухня не знайшла попиту в скромному придорожньому кафе, вирушає до Львова. Її мета – нарешті реалізувати свою мрію і стати шеф-кухарем у престижному ресторані європейської кухні.
Але доля готує для неї несподіваний поворот. В одному з львівських антикварних магазинів вона випадково натрапляє на унікальну книжку, яка є частиною забутої спадщини української кухні Ольги Франко. Ця знахідка відкриває їй новий світ і дарує незабутні рецепти та секрети традиційної кухні, що змінює її життя і кар'єру назавжди.
"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму
"Спілка"
Звичайний будівельник, який веде спокійне і розмірене життя, несподівано опиняється в центрі подій, коли до нього звертається його шкільне кохання з проханням про допомогу. Та не все так просто, як здається на перший погляд. Виявляється, дівчина, яку він колись любив, тепер пов'язана з небезпечним світом шпигунства.
Будівельник, не маючи жодного досвіду в цій галузі, змушений поринути у складні й заплутані інтриги, де на кожному кроці його підстерігають зради, небезпека і смертельні таємниці. Коли старі почуття починають пробуджуватися, він стикається з дилемою: як зберегти власне життя і допомогти тій, хто звернулася до нього з настільки ризикованою місією?
Випадковий герой, він вчиться виживати в новому для себе світі, де кожна помилка може коштувати життя.
"Спілка": дивіться онлайн трейлер фільму
У списку найпопулярніших фільмів ви знайдете не лише новинки, а й інші високорейтингові стрічки, які вражають різноманітністю жанрів і тем.
- "Двійник"
- "Стукіт у двері"
- "Новачки"
- "Кейт і Лео"
- "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання"
- "Прибулець Павло"
- "Нескорений"
Від бойовиків до емоційних драм, від комедій, що викличуть сміх, до напружених трилерів, які тримають у напрузі до останньої хвилини – тут кожен знайде щось для себе. Ці фільми вже здобули визнання глядачів і критиків, тому вони точно заслуговують на те, щоб стати вашими новими фаворитами. Обирайте і насолоджуйтеся якісним кінематографом!