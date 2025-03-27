Это плевок в лицо: премьера нового фильма "Квартала 95", вокруг которого разгорелся скандал

27 марта в Украине состоялась премьера нового комедийного фильма "Квартала 95". Это лента "Раша гудбай", вокруг которой уже разгорелся скандал.

В сети опубликовали отрывок из кинокартины, где главная героиня, которая приехала из Горловки, прикрывается Мариуполем и "Азовсталью". В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете и что известно о скандале вокруг ленты.

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О чем сюжет фильма "Раша гудбай"

В центре сюжета героиня-пропагандистка, которая живет в городе Горловка, оккупированном российскими войсками. Она должна была эвакуироваться в Москву, но из-за непредвиденных обстоятельств, героиня попадает на Запад Украины. Все, что она видит там, переворачивает ее представления с ног на голову.

"Раша гудбай": смотрите онлайн трейлер фильма

В ролях: Екатерина Варченко, Андрей Исаенко, Анна Буткевич, Алексей Нагрудный, Виталий Иванченко, Слава Красовская, Артем Мяус, Гриша Горобчук.

Режиссер – Алексей Кирющенко, который ранее снимал такие российские сериалы, как: "Моя прекрасная няня", "Между нами девочками", а также украинские – "Слуга народа", "Недотуркани".

Почему вокруг ленты разгорелся скандал

В фильме главная героиня учит сына рассказывать, что они выбрались из Мариуполя и прятались от бомб на "Азовстали".

Не надо говорить, что мы из Горловки. О, лучше скажем, что мы из Мариуполя. Что мы жили на Азовстали под бомбами,

– цитата из фильма.

Александр Бухтияр – соучредитель проекта Мобильные врачи и переселенец из Мариуполя, опубликовал фрагмент фильма в соцсетях. Мужчина осудил то, что героиня в фильме вспоминает о городе Марии и "Азовсталь" в юмористическом контексте.

"Вы хотя бы были на Азовстали? Вы знаете, что там происходило? Вы знаете, что чувствовали люди, которые там были? Вы понимаете, что такое на этом Азовстали выйти замуж и стать вдовой за три дня? Вы знаете сколько людей с оккупированных территорий шли пешком под бомбами на подконтрольные территории Украины? Вы вообще понимаете, кто там был?", – пишет Александр.

Вы вообще понимаете сколько людей ждут освобождения на Донбассе? Вы вообще понимаете как издеваются над любыми проявлениями украинского патриотизма там? ВЫ ЗНАКОМЫ С ПАРТИЗАНСКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ И ЖЕЛТЫМИ ЛЕНТАМИ?,

– эмоционально отметил Бухтияр.

В комментариях люди поддержали Александра, отметив, что этот фильм – это плевок в лицо всем тем, кому удалось выбраться оттуда живыми. Комментаторы пишут, что такой юмор, да и еще во время войны, когда оккупированных городов стало больше, является абсолютно неуместным.