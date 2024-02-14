Долгожданная нетолерантная премьера: украинский фильм "Уроки толерантности" уже в кинотеатрах

С 14 февраля в широкий национальный прокат вышла лента Аркадия Непиталюка "Уроки толерантности" – о семье, которая учится толерантности благодаря государственной программе евроинтеграции.

Узнайте в материале, о чем сюжет ленты, и как отзываются гости допремьерного показа на нетолерантную комедию, которую должен увидеть каждый.

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Премьера фильма "Уроки толерантности": о чем сюжет ленты

По сюжету, каждый член семьи имеет свои страхи, навязанные обществом – Найдюки плывут по течению и нередко руководствуются общественным мнением в формировании собственного мировосприятия: сексистские шутки, высмеивание инаковости, куча нецензурной лексики в общении и чрезмерная агрессия ко всему, с чем они не согласны мириться.

Именно поэтому они выбраны для участия в государственной программе, цель которой, в конце концов, – помочь рядовым украинцам избавиться от фобий, победить темноту, засевшую в голове, и проявить любовь и уважение через принятие и понимание.

Наконец украинский кинематограф начал стабильно производить качественные и хорошо прописанные фильмы. Мне было очень неловко моментами, многое тригерило, потому что все как-то очень по-настоящему для нашего менталитета,

– прокомментировала фильм певица Юлия Юрина.

В ленте роли исполнили: Елена Узлюк, Александр Пискунов, Александр Ярема, Каролина Мруга, Акмал Гурезов, Борис Георгиевский, Нина Набока

"Уроки толерантности": смотрите онлайн трейлер фильма

Сегодня также премьера фильма "Мадам Паутина"

Кроме нетолерантной комедии "Уроки толерантности" в украинский прокат сегодня вышла еще одна долгожданная лента – "Мадам Паутина".

Фильм раскрывает историю происхождения одной из самых загадочных персонажей от Marvel – Кассандры Уэбб, фельдшера из Манхэттена, которая, возможно, одарена способностями ясновидения.

Вынуждена сталкиваться с раскрытием темных событий своего прошлого, она вступает в отношения с тремя молодыми женщинами, имеющими мощное будущее... при условии, что все они смогут пережить опасное настоящее.

"Мадам Паутина": смотрите онлайн трейлер фильма