Дізнайтесь в матеріалі, про що сюжет стрічки, та як відгукуються гості допрем'єрного показу на нетолерантну комедію, яку має побачити кожен.

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Прем'єра фільму "Уроки толерантності": про що сюжет стрічки

За сюжетом, кожен член сім'ї має свої страхи, навʼязані суспільством – Найдюки пливуть за течією й нерідко керуються суспільною думкою у формуванні власного світосприйняття: сексистські жарти, висміювання інакшості, купа нецензурної лексики у спілкуванні та надмірна агресія до всього, з чим вони не згодні миритися.

Саме тому їх обрано до участі в державній програмі, мета якої, зрештою, – допомогти пересічним українцям позбутися фобій, перемогти темноту, що засіла в голові, та проявити любов і повагу через прийняття та розуміння.

Нарешті український кінематограф почав стабільно виробляти якісні та гарно прописані фільми. Мені було дуже ніяково моментами, багато чого тригерило, бо все якось дуже по-справжньому для нашого менталітету,

– прокоментувала фільм співачка Юлія Юріна.

У стрічці ролі виконали: Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Кароліна Мруга, Акмал Гурєзов, Борис Георгієвський, Ніна Набока

"Уроки толерантності": дивіться онлайн трейлер фільму

Сьогодні також прем'єру фільму "Мадам Павутина"

Окрім нетолерантної комедії "Уроки толерантності" в український прокат сьогодні вийшла ще одна довгоочікувана стрічка – "Мадам Павутина".

Фільм розкриває історію походження однієї із найзагадковіших персонажів від Marvel – Кассандри Вебб, фельдшерки з Мангеттена, яка, можливо, обдарована здібностями ясновидіння.

Змушена стикатися з розкриттям темних подій свого минулого, вона вступає в стосунки з трьома молодими жінками, що мають потужне майбутнє... за умови, що всі вони зможуть пережити небезпечне сьогодення.

"Мадам Павутина": дивіться онлайн трейлер фільму