Первой серии второго сезона фанатам сериала пришлось ждать более двух с половиной лет!

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Допремьерный показ сериала

В преддверии премьеры сериала на стриминговом сервисе HBO Max, 6 января в Лос-Анджелесе состоялась премьера второго сезона сериала "Эйфория". Образ Зендеи, выполняющей роль главной героини – Ру, произвел настоящий фурор! Актриса появилась в роскошном черно-белом платье и бриллиантовых серьгах Serpenti от Bulgari.

Интересно, что Лоу Роуч, стилист звезды, договорился о нарядах из архивной коллекции Valentino. Это именно культовое платье, которым Линда Евангелиста удивила публику на показе весна-лето 1992 года.



Зендея и Линда Евангелиста / Getty Images и инстаграм Зендеи Зендея и Линда Евангелиста / Getty Images и инстаграм Зендеи Премьера крутого фильма/сериала уже близко? Чтобы не проводить время в скучном ожидании, можно сыграть в любимую игру на SlotoKing. Онлайн-казино имеет десятки видеослотов, несколько видов рулеток, покера, лотереи бинго и кено, которые понравятся даже новичкам. "Эйфория" 2 сезон: смотрите трейлер сериала О чем расскажет второй сезон "Эйфории" Стоит отметить, что сюжет второго сезона будет очень трудным, об этом рассказывала сама Зендея. Ведь вспомним, что ее героиня продолжит бороться с зависимостью от наркотиков, поэтому переживает непростые времена. Я могу сказать, что это тяжелый сезон. Ру так много значит для меня, и я думаю, что она много значит для множества людей. Это жестоко, но такой персонаж, как мне кажется, действительно заслуживает всех этих моментов экранного времени,

– поделилась актриса с изданием Entertainment Tonight. Редкие кадры заголовков сериала

Кадры закулисья / Фото из инстаграмм-страниц актеров сериала

Причина популярности сериала

В многочисленных интервью на самый очевидный вопрос возрастного рейтинга сериала с пометкой "для взрослых" (18+) шоураннер "Эйфории" Сэм Левинсон всегда отмечал в своих комментариях, что несовершеннолетним смотреть проект не рекомендуется, но их родителям точно стоит. А ведь сюжет сосредоточен на проблемах современных подростков, направленный на диалог между поколениями.

Интересно, что премьера сериала прошла в июне 2019 года.