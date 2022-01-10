Премьера "Эйфория" 2 сезон: редкие кадры закулисья и причина популярности
Источник:24 канал
Наконец-то поклонники сериала "Эйфория" смогут насладиться новым вторым сезоном. Премьера долгожданной первой серии на HBO Max состоялась 9 января 2022 года.
Первой серии второго сезона фанатам сериала пришлось ждать более двух с половиной лет!
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Допремьерный показ сериала
В преддверии премьеры сериала на стриминговом сервисе HBO Max, 6 января в Лос-Анджелесе состоялась премьера второго сезона сериала "Эйфория". Образ Зендеи, выполняющей роль главной героини – Ру, произвел настоящий фурор! Актриса появилась в роскошном черно-белом платье и бриллиантовых серьгах Serpenti от Bulgari.
Интересно, что Лоу Роуч, стилист звезды, договорился о нарядах из архивной коллекции Valentino. Это именно культовое платье, которым Линда Евангелиста удивила публику на показе весна-лето 1992 года.
Зендея и Линда Евангелиста / Getty Images и инстаграм Зендеи
"Эйфория" 2 сезон: смотрите трейлер сериала
О чем расскажет второй сезон "Эйфории"
Стоит отметить, что сюжет второго сезона будет очень трудным, об этом рассказывала сама Зендея. Ведь вспомним, что ее героиня продолжит бороться с зависимостью от наркотиков, поэтому переживает непростые времена.
Я могу сказать, что это тяжелый сезон. Ру так много значит для меня, и я думаю, что она много значит для множества людей. Это жестоко, но такой персонаж, как мне кажется, действительно заслуживает всех этих моментов экранного времени,
– поделилась актриса с изданием Entertainment Tonight.
Редкие кадры заголовков сериала
Кадры закулисья / Фото из инстаграмм-страниц актеров сериала
Причина популярности сериала
В многочисленных интервью на самый очевидный вопрос возрастного рейтинга сериала с пометкой "для взрослых" (18+) шоураннер "Эйфории" Сэм Левинсон всегда отмечал в своих комментариях, что несовершеннолетним смотреть проект не рекомендуется, но их родителям точно стоит. А ведь сюжет сосредоточен на проблемах современных подростков, направленный на диалог между поколениями.Интересно, что премьера сериала прошла в июне 2019 года.