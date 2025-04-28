Премьера новой украинской детективной комедии, которая влюбит в себя зрителей: что это за лента

С 19 мая на телеканале ICTV2 стартует премьера комедийного детектива "Майор Сковорода". В сериале преступления будет раскрывать суперстар уголовного розыска Андрей Сковорода вместе с четверкой начинающих копов. Нелепые выходки новичков, забавные ситуации, преступления и расследования – приготовьтесь к веселой полицейской комедии!

Персонажи будут симпатизировать, влюбляться, ревновать, интриговать и возвращать бывших. В материале Кино 24 рассказываем больше о ленте и ее героях.

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Что известно о комедийном детективе "Майор Сковорода"

Новый комедийный детектив "Майор Сковорода" – это 24 серии приключений талантливого следователя и его новоиспеченной команды. Из-за своего несносного нрава господин майор попадает в отсталый участок, и его задача – поднять показатели раскрытия преступлений. Но как это сделать, если вместо опытных взрослых полицейских Сковорода получает новичков? Для любого это невыполнимая миссия, но не для Сковороды!

Наблюдать, как саркастический и умный майор относится к проблемам, ищет их решения – весело, а смотреть на его общение с командой и другими – еще смешнее. Герои детектива – молодые люди, поэтому страсти будут бушевать!

Андрей Исаенко – Сковорода: саркастический, хамовитый, гениальный

Андрей Сковорода – настоящий мэтр и профи своего дела. И в дополнение он имеет абсолютно несносный характер – язвительный, хамовитый, саркастичный. То есть, договариваться с людьми, быть дипломатичным и корректным для него – невыполнимая миссия. Но ему прилетает задание со звездочкой: работать с новичками, которых надо учить не только работе, но и жизни. И как это у него получится?

Главную роль майора Андрея Сковороды сыграл известный актер Андрей Исаенко, которого зрители полюбили после проектов "Киборги", "Казаки. Абсолютно лживая история", "Я работаю на кладбище" и других.

Для меня это также было задание со звездочкой: ведь Сковорода прикольный, его интересно и играть, и рассматривать. Он такой какой есть, и его стоит любить таким, хотя это и непросто,

– признался Андрей.

Анастасия Карпенко – Марина: глава отделения и бывшая майора

Глава уголовного розыска Марина Раковская – сильная и уверенная в себе женщина, волевая и умная. Она не хочет брать на работу Сковороду – он не управляемый, но вынуждена: потому что лучшего следователя нет, а руководство требует повысить раскрываемость преступлений.

А главное, Марина – бывшая Андрея, и именно это задает новый вектор их взаимоотношениям. Посмотрим, что в дальнейшем будет происходить между Мариной и Андреем – похоже, они еще не забыли друг друга.

Роль госпожи главы уголовного розыска сыграла известная актриса Анастасия Карпенко, популярность и награды которой принесли громкие проекты последних лет: фильмы "Как там Катя?", "Я и Феликс", "Под вулканом", сериал "Перевозчица" и другие.

Актриса призналась, что давно уже хотела сняться именно в комедийном фильме или сериале.

Для меня роль в проекте стала сплошным удовольствием. До того у меня еще такой партнер был шикарный, да и не один!

– сказала актриса, но подробностей не раскрыла.

Константин Октябрьский – Стас Царенко: ловелас и карьерист

Очаровательный, умный, вежливый – Стас полная противоположность Сковороды. Он также майор, и готов на многое, чтобы завоевать Марину. А вот искренне ли он это делает? Может, любовь с Мариной для него – трофей, ступенька для чего-то более глобального?

Шефиня Марина к нему благосклонна, они имеют все шансы стать парой, а вот Сковорода видит в нем конкурента – и не безосновательно!

Царенко сыграл актер и телеведущий Константин Октябрьский, ранее он снялся в сериалах "ДВРЗ. Операция "Новый год"", "Первые ласточки", "Крепостная" и других.

Остап Ступка – Василий Осыка: льстивый лжец

И хотя Василий среди "зеленых" в команде Сковороды, новичком его никак не назовешь: он много лет прослужил в участке, сейчас вернулся, потому что ему крайне нужны деньги. Осина меркантильный, любит врать, однако привлекательный и хитроватый. Обожает деньги и азартные игры – отсюда все его проблемы. Может договориться с кем-либо о чем-либо – и этим очень полезен своему шефу Сковороде, живет по принципу "Все имеет свою цену".

Осыку сыграл известный актер Остап Ступка, которого зрители любят и рады видеть на экране. "Казаки. Абсолютно лживая история" и "БожеВильные" – известные проекты с участием актера последних лет.

Валерия Товстолес – Капрал Карина: сексуальная сердцеедка

Эффектная блогерша попала в "четверку" Сковороды с тайной целью – найти миллионера и выйти за него. Она может соблазнить, кого угодно, только у Сковороды странным образом есть иммунитет против чар красавицы, и он умело этим пользуется, отправляя Карину кого-то очаровать, вытянуть инфу и тому подобное.

Карину сыграла известная актриса, теле- и радиоведущая, модель и блогер Валерия Товстолес

Лилия Цвеликова – Олеся Журба: заучка и зануда

Очень хорошая и очень правильная, Олеся пришла в полицию, чтобы изменить мир к лучшему. Но ей попался шеф-циник, одна коллега – грешница, второй – трус, третий – меркантильный лжец. Ничего, Олеся Журба имеет тайное намерение их изменить. Поэтому увидим, что дальше произойдет с миром этой сильной и светлой героини.

Ее сыграла актриса Лилия Цвеликова. известная по проектам "Поезд в 31 декабря", "Первые дни", "Коза Ностра: мама едет" и другими.

Никита Васейко – Евгений Будяк: нерешительный тугодум

Женя всегда мечтал работать в "органах", чтобы наказывать тех, кто его когда-то обидел. Но когда люди смотрят на такого высокого крепкого парня, никому и в голову не придет, что он до сих пор неуверенный в себе мальчишка, которого все в детстве обижали, из-за чего он и сейчас всего боится. На его долю выпадут рисковые приключения, ему придется лавировать между грозным шефом и сообразительными коллегами, и как мальчику выжить в таких условиях? Увидим, каким он станет в конце сезона.

Также в проекте снялись Анастасия Цимбалару, Игорь Портянко, Наталья Васько, Юрий Дяк, Елена Узлюк, Константин Корецкий и другие.