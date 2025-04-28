Персонажі будуть симпатизувати, закохуватися, ревнувати, інтригувати та повертати колишніх. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про стрічку та її героїв.

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Що відомо про комедійний детектив "Майор Сковорода"

Новий комедійний детектив "Майор Сковорода" – це 24 серії пригод талановитого слідчого і його новоспеченої команди. Через свій нестерпний норов пан майор потрапляє у відсталий відділок, і його завдання – підняти показники розкриття злочинів. Але як це зробити, якщо замість досвідчених дорослих поліцейських Сковорода отримує новачків? Для будь-кого це нездійсненна місія, але не для Сковороди!

Спостерігати, як саркастичний і розумний майор ставиться до проблем, шукає їхнього вирішення – весело, а дивитися на його спілкування з командою та іншими – ще смішніше. Герої детективу – молоді люди, тож пристрасті вируватимуть!

Андрій Ісаєнко – Сковорода: саркастичний, хамовитий, геніальний

Андрій Сковорода – справжній метр і профі своєї справи. І на додаток він має абсолютно незносний характер – уїдливий, хамовитий, саркастичний. Тобто, домовлятися з людьми, бути дипломатичним і коректним для нього – нездійсненна місія. Але йому прилітає завдання з зірочкою: працювати з новачками, яких треба вчити не тільки роботі, а й життю. І як це в нього вийде?

Головну роль майора Андрія Сковороди зіграв відомий актор Андрій Ісаєнко, якого глядачі полюбили після проєктів "Кіборги", "Козаки. Абсолютно брехлива історія", "Я працюю на цвинтарі" та інших.

Для мене це також було завдання з зірочкою: адже Сковорода прикольний, його цікаво і грати, і розглядати. Він такий який є, і його варто любити таким, хоча це й непросто,

– зізнався Андрій.

Анастасія Карпенко – Марина: голова відділку і колишня майора

Голова карного розшуку Марина Раковська – сильна і впевнена в собі жінка, вольова і розумна. Вона не хоче брати на роботу Сковороду – він не керований, але змушена: бо кращого слідчого нема, а керівництво вимагає підвищити розкриття злочинів.

А головне, Марина – колишня Андрія, і саме це задає новий вектор їхнім взаєминам. Побачимо, що надалі відбуватиметься між Мариною та Андрієм – схоже, вони ще не забули одне одного.

Роль пані голови карного розшуку зіграла відома акторка Анастасія Карпенко, популярність і нагороди якій принесли гучні проєкти останніх років: фільми "Як там Катя?", "Я і Фелікс", "Під вулканом", серіал "Перевізниця" та інші.

Акторка зізналася, що давно вже хотіла знятися саме в комедійному фільмі або серіалі.

Для мене роль в проєкті стала суцільним задоволенням. До того в мене ще такий партнер був шикарний, та й не один!

– сказала акторка, але подробиць не розкрила.

Костянтин Октябрський – Стас Царенко: ловелас і кар'єрист

Чарівний, розумний, ввічливий – Стас повна протилежність Сковороди. Він також майор, і готовий на багато чого, щоб завоювати Марину. А от чи щиро він це робить? Може, любов з Мариною для нього – трофей, сходинка для чогось більш глобального?

Шефіня Марина до нього прихильна, вони мають усі шанси стати парою, а от Сковорода вбачає в ньому конкурента – і не безпідставно!

Царенка зіграв актор і телеведучий Костянтин Октябрський, раніше він знявся в серіалах "ДВРЗ. Операція "Новий рік"", "Перші ластівки", "Кріпосна" та інших.

Остап Ступка – Василь Осика: улесливий брехун

І хоча Василь серед "зелених" в команді Сковороди, новачком його ніяк не назвеш: він багато років прослужив у відділку, зараз повернувся, бо йому вкрай потрібні гроші. Осика меркантильний, любить брехати, проте привабливий і хитруватий. Обожнює гроші та азартні ігри – звідси усі його проблеми. Може домовитись з будь-ким про будь-що – і цим дуже корисний своєму шефу Сковороді, живе за принципом "Все має свою ціну".

Осику зіграв відомий актор Остап Ступка, якого глядачі люблять і раді бачити на екрані. "Козаки. Абсолютно брехлива історія" і "БожеВільні" – відомі проєкти за участі актора останніх років.

Валерія Товстолєс – Капрал Карина: сексуальна серцеїдка

Ефектна блогерка потрапила у "четвірку" Сковороди з таємною ціллю – знайти мільйонера і вийти за нього. Вона може звабити, кого завгодно, тільки у Сковороди дивним чином є імунітет проти чар красуні, і він вміло цим користується, відправляючи Карину когось причарувати, витягнути інфу тощо.

Карину зіграла відома акторка, теле- і радіоведуча, модель і блогерка Валерія Товстолєс

Лілія Цвєлікова – Олеся Журба: заучка і зануда

Дуже хороша і дуже правильна, Олеся прийшла в поліцію, щоб змінити світ на краще. Але їй попався шеф-цинік, одна колежанка – грішниця, другий – боягуз, третій – меркантильний брехун. Нічого, Олеся Журба має таємний намір їх змінити. Тож побачимо, що далі станеться зі світом цієї сильної та світлої героїні.

Її зіграла акторка Лілія Цвєлікова. відома за проєктами "Потяг у 31 грудня", "Перші дні", "Коза Ностра: мама їде" та іншими.

Микита Васейко – Євген Будяк: нерішучий тугодум

Женя завжди мріяв працювати в "органах", щоб карати тих, хто його колись образив. Але коли люди дивляться на такого високого міцного хлопця, нікому й на думку не спаде, що він й досі невпевнене в собі хлопчисько, якого всі в дитинстві ображали, через що він й зараз усього боїться. На його долю випадуть ризикові пригоди, йому доведеться лавірувати між грізним шефом і кмітливими колегами, і як хлопчику вижити за таких умов? Побачимо, яким він стане у кінці сезону…

Також у проєкті знялися Анастасія Цимбалару, Ігор Портянко, Наталія Васько, Юрій Дяк, Олена Узлюк, Костянтин Корецький та інші.