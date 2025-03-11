Что посмотреть в кинотеатрах всей семьей: самый новый сказочный блокбастер для всей семьи

Сказочный блокбастер для всей семьи "Королевские приключения" вышел во всеукраинском прокате с 6 марта! Созданный по мотивам классической сказки об укрощении своенравной принцессы от автора "Трех орешков для Золушки".

Недавно состоялся премьерный показ новой анимационной ленты. Ведущим вечера стал Саша Задорожный (радио Пятница). Об этом сообщает 24 Канал.

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Состоялась премьера мультфильма "Королевские приключения": что известно

Звезды и блогеры вместе с детьми и семьями посетили премьерный показ новой анимационной ленты "Королевские приключения" в столичный кинотеатр "Оскар" в ТРЦ Gulliver.

"Королевские приключения": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Среди гостей презентации были: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, Влад Волошин, Усвідомлена, Дмитрий Тодорюк и Андрей Сторож (группа АВИАТОР), Маша Данилова, SOFO, VOLT BAND, Яна Прядко, Елена-Кристина Лебедь, KAROOKA, Кристина Марти, Макс Гордеев, Ольга Старовойт, Шершнева Елена и другие.

Кстати, если вы предпочитаете смотреть ленты онлайн, то на днях состоялась премьера нового украинского сериала "Ключи от правды".

Главные герои "Королевские приключения" – принц и принцесса – поют голосами известных украинских исполнителей Анны Добрыдневой и Vlad Darwin. Артисты стали главными гостями допремьерного показа. Влад и Аня фотографировались со всеми и раздавали автографы.

Я впервые озвучил пение персонажа в анимационном фильме – и это был не просто персонаж, а принц! Этот опыт действительно захватывающий. Саундтрек написал композитор, который пишет для Disney. Мне очень понравился финальный результат. Фильм чрезвычайно динамичный!

– сказал Vlad Darwin.

Во время презентации дети могли выиграть подарки от партнеров – торты от БКК и приглашение в увлекательный MinilandUA.

Мультфильм яркий и динамичный, а музыка – настоящее удовольствие! Я с нетерпением ждала премьеру. И теперь с радостью получаю отзывы зрителей,

– отметила Анна Добрыднева.

Загляните на студию, как артисты записывали саундтрек "Королевские приключения" – Анна Добрыднева и Vlad Darwin показывают, как рождалась эта уникальная музыкальная часть мультфильма.

По сюжету, в одном королевстве, у доброго короля была красивая, но очень надменная дочь-принцесса, которая никак не соглашалась выходить замуж. Но однажды прекрасный принц из соседнего могущественного королевства влюбился в нее без памяти. Чтобы укротить своенравную принцессу, он решил попасть во дворец под видом садовника и завоевать ее сердце.