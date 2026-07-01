Именно так и произошло на допремьерном показе анимационного фильма "Миньоны и Монстры", который состоялся в Киеве, где собрались актеры, телеведущие, блогеры и их дети, чтобы первыми оценить новое приключение самых хаотичных персонажей анимационного мира.

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Как прошел допремьерный показ мультфильма в Украине



Премьера мультфильма "Миньоны и Монстры" / Скриншот из видео



Перед показом все было так, как и положено для семейного праздника: тематические фотозоны, развлечения и аквагрим для маленьких гостей. Пока дети превращались в супергероев, тигрят и сказочных персонажей, взрослые имели возможность пообщаться и сделать несколько фото для соцсетей – ведь без этого премьера сегодня как будто и не состоялась.

Среди гостей были Анна Кошмал, Кристина Бычкова, Яна Глущенко, Анна Сагайдачная, Аня Гресь, Максим Самчик, Андрей Саминин, Алла Мартынюк, Елена Олар, Ульяна Ройс, Лика Леонова, Ирина Адонина, Екатерина Вишнева и другие.

Отдельный повод для гордости – украинский дубляж. Голос Дебби, смелой борчихи за равенство, подарила Анна Кошмал. Комик Антон Тимошенко озвучил Филипса – гигантского монстра, которого оживляют Посепаки, а Роман Щербан стал голосом Говарда – персонажа, который сначала кажется страшным, но очень быстро разрушает все стереотипы.

О чем новый мультфильм "Миньоны и Монстры"



Мультфильм "Миньоны и Монстры" / Скриншот из видео



По сюжету Посепаки становятся кинозвездами, теряют все и решают оживить монстров, чтобы снять собственный блокбастер. Звучит абсурдно? Именно в этом и заключается изюминка.

В новой картине хватает знакомого юмора, но появилось и немало сатиры, отсылок к киноиндустрии и шуток, которые больше оценят взрослые, чем дети. Так что родителям на сеансе точно не придется скучать.

А еще вы будете удивлены, какой мультфильм приготовила для нас DreamWorks.