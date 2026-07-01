Саме так сталося на допрем'єрному показі анімаційного фільму "Посіпаки і Монстряки", який відбувся у Києві, де зібралися актори, телеведучі, блогери та їхні діти, щоб першими оцінити нову пригоду найхаотичніших персонажів анімаційного світу.

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Як пройшов допрем’єрний показ мультфільму в Україні



Прем'єра мультфільму "Посіпаки і Монстряки" / Скріншот з відео



Перед показом усе було як годиться для сімейного свята: тематичні фотозони, розваги та аквагрим для маленьких гостей. Поки діти перетворювалися на супергероїв, тигренят і казкових персонажів, дорослі мали нагоду поспілкуватися й зробити кілька фото для соцмереж – адже без цього прем'єра сьогодні ніби й не відбулася.

Серед гостей були Анна Кошмал, Христина Бичкова, Яна Глущенко, Анна Сагайдачна, Аня Гресь, Максим Самчик, Андрій Самінін, Алла Мартинюк, Олена Олар, Уляна Ройс, Ліка Леонова, Ірина Адоніна, Катерина Вишнева та інші.

Окремий привід для гордості – український дубляж. Голос Деббі, сміливої борчині за рівність, подарувала Анна Кошмал. Комік Антон Тимошенко озвучив Філіпса – велетенського монстра, якого оживляють Посіпаки, а Роман Щербан став голосом Говарда – персонажа, який спершу здається страшним, але дуже швидко руйнує всі стереотипи.

Про що новий мультфільм "Посіпаки і Монстряки"



Мультфільм "Посіпаки і Монстряки" / Скріншот з відео



За сюжетом Посіпаки стають кінозірками, втрачають усе й вирішують оживити монстрів, щоб зняти власний блокбастер. Звучить абсурдно? Саме в цьому й родзинка.

У новій стрічці вистачає знайомого гумору, але з'явилося й чимало сатири, відсилань до кіноіндустрії та жартів, які більше оцінять дорослі, ніж діти. Тож батькам на сеансі точно не доведеться нудьгувати.

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