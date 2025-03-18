Билеты на экранизацию первого оригинального исторического мюзикла в кинотеатрах уже можно приобрести по ссылке. В материале Кино 24 узнаете больше о проекте.

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"МУР. Ты [Романтика] в кино": что известно о проекте

Мюзикл "МУР. Ты [Романтика] в кино" дает возможность узнать украинских писателей прошлого столетия как живых людей, а не имена из учебников. История рассказывает о событиях в доме "Слово" в Харькове, в котором в начале XX века советская власть убила сотни представителей украинской творческой элиты.

"МУР. Ты [Романтика] в кино": смотрите онлайн трейлер проекта

В трейлере зрителям открывается жизнь художников Расстрелянного возрождения: переплетение романтического и трагического, искренних эмоций и эффектной постановки, музыки, стихов и настоящего драйва. Второй трейлер знакомит с метафорами и смыслами, заложенными в самом фильме.

Съемки ленты состоялись летом 2024 года. Запись спектакля длилась два дня, а чтобы воссоздать атмосферу театра на киноэкране, понадобилось 12 камер. Для съемки актеры сыграли спектакль несколько раз: в первый день состоялось его съемки целиком, на второй – отсняли со зрителями из клуба ценителей творчества объединения, а после была основная запись.

В прошлом году театральную постановку увидело более 60 тысяч человек, поэтому возвращение мюзикла, который уже стал легендарным, на экраны, позволит поклонникам проекта снова пережить эти эмоции, а новым зрителям – окунуться в историю Расстрелянного возрождения и увидеть классиков украинской литературы близкими и современными. Производителем кинотеатральной версии мюзикла стала FILM.UA Group.

У нас невероятная театральная культура: спектакли Ивана Урывского, харьковские театры, наследие Курбаса и Кулиша... Но, к сожалению, все это может не сохраниться для истории, потому что у нас не принято профессионально записывать спектакли. Мы, МУР, хотим это изменить. 10 апреля впервые в истории украинский спектакль будет идти в кино. "Ты [Романтика]" ждет тебя. Приходи и стань частью изменений,

– проект МУР о мюзикле в кино.

Премьера фильма "МУР. Ты [Романтика] в кино" – 10 апреля.