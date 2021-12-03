Премьера второй части 5 сезона "Бумажного дома": что покажут в финальных эпизодах

Вот и настал исторический момент: сегодня, 3 декабря, премьера второй части 5 сезона "Бумажного дома". Зрители с нетерпением ждут, чем завершится вся история. Редакция Кино 24 расскажет то, что знает на данный момент.

В сентябре 2021 года "Бумажный дом" стал самым популярным неанглоязычным проектом на Netflix. Более того, сериал отличился популярностью не только в других странах, но и в Украине занял первое место на стриминговой платформе. На Rotten Tomatoes лента имеет рейтинг 94% среди критиков и 81% среди зрителей. Оценка IMDb – 8,2.

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"Бумажный дом" 5 сезон 2 часть: чего ожидать

Во второй части пятого сезона автор обещал показать трогательные сцены, поэтому поклонников ждет множество эмоциональных эпизодов. Власти страны наконец решили привлечь к задержанию преступников военных. Главным героям предстоит провести решающую битву, поставив на кон собственную жизнь.

Профессор приедет в центральный банк Испании, где находится почти вся его банда. Все они будут находиться в подавленном состоянии из-за смерти Токио во время перестрелки. В частности в трейлере показали жесткое столкновение банды с армией военных. Все кадры второй части 5 сезона будут сопровождаться трогательной песней The Funeral от Band Of Horses.

Нам была поручена миссия положить конец ограблению. Это мы и намерены сделать,

– говорит один из персонажей.

"Бумажный дом" 2021: смотрите дублированный украинский трейлер ко второй части пятого сезона

Первая часть: сюжет и трейлер

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Премьера первой части состоялась 3 сентября 2021 года. В ней герои закрылись в Королевском монетном дворе Испании более чем на 100 часов. Героям удалось спасти Лиссабон (Ициар Итун), но погибла Найроби (Альба Флорес) в конце 4 сезона, которая сильно повлияла на каждого участника команды. А тут еще и лидер отряда профессор попал в ловушку коварной Алисии Сьерры (Найвы Нимры), с которой он остался наедине.

Банда профессора пережила масштабную войну с целой армией бойцов. Токио (Урсула Корберо) пришлось пожертвовать собой, чтобы победить в этой жестокой схватке с Сесаром Ганди (Хосе Мануэль Паган) и солдатами. План крупнейшего ограбления в истории разваливался у героев на глазах. В конце шоу им придется столкнуться с последствиями события и принять важные решения, от которых зависят их судьбы и успех операции.

"Бумажный дом" 2021: смотрите трейлер к первой части пятого сезона

Актерский состав пятого сезона

Итциар Итуньо;

Педро Алонсо;

Мигель Эрран;

Хайме Лоренте;

Энрике Арсе;

Эстер Асебо;

Дарко Перич;

Кити Манвер;

Лука Перош;

Белен Куэста;

Фернандо Сото;

Хосе Мануэль Пога;

Марио де ла Роса.

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Что известно о сериале "Бумажный дом"

Премьера сериала "Бумажный дом" (Casa de papel) состоялась на испанском телеканале "Antena 3" 2 мая 2017 года. После безумного успеха проекта на родине по итогам двух сезонов им заинтересовалась стриминговая платформа Netflix – компания выкупила права на международный показ сериала. По сюжету ограбление происходит в Королевском монетном дворе Испании, однако съемочный процесс проходил в здании Национального исследовательского совета страны.

В 2018 году "Бумажный дом" стал самым популярным неанглоязычным сериалом, транслируемым на Netflix. В том же году ресторан La Casa del Burger во французском городе Виллербанн назвал в честь персонажей сериала новую линейку бургеров. В нем же официанты обслуживали клиентов в костюмах, копирующих одежду главных героев.

Во время Второй мировой войны дед Профессора пел итальянскую антифашистскую песню "Белла, чао". Теперь она часто звучит в сериале. Недавно Netflix India опубликовал видео, в котором звучит эта легендарная композиция с кадрами из сериала. Исполнителем гимна Jaldi Aao стал Nucleya – автор танцевальной музыки. Ролик показывает Шрути с цветком во рту, как видно после смерти персонажа в 4 сезоне, и Анил Капур танцует на кассе, как это сделал Денвер во время первого ограбления. Радхика Нараян также появляется в видео с Викрантом Мессей и говорит, что хотела бы увидеть Артура мертвым в последнем сезоне.